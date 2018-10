José Canela, a la bienal tras triunfar con su hermano en Madrid

La II Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque se prepara para cruzar su ecuador y afronta dos semanas decisivas. Este viernes, 19 de octubre, canta en ella José Segovia, José de Canela, en el palacio de Los Gobernadores. Será a las 21:00. El cantaor y su hermano Fernando acaban de obtener un más que resonante triunfo en la sala García Lorca de la fundación Casa Patas de la capital de España.

Este espacio es uno de los más importantes del mundo para el flamenco clásico. En él se respeta a los intérpretes con total solemnidad. Durante los recitales no se escucha una mosca para no desconcentrar a los cantaores y tocaores, cuyas figuras se venera. Es, por tanto, lo máximo a lo que puede aspirar un artista hoy por hoy. Algo muy diferente a otros lugares en los que se come o bebe haciendo ruidos mientras los cantaores están en acción, un mal pendiente de erradicar en muchos foros.

Madrid ha supuesto un triunfo soñado para José y Fernando Canela. “Sé que estábamos tan motivados por el hecho de que aquello estuviera dedicado a nuestro padre que por eso nos salieron las cosas como nos salieron”, reflexiona a toro pasado José Canela, quien asegura que los responsables de Casa Patas ya han comunicado a ambos hermanos su deseo de que repitan en la planificación de su próxima temporada, algo que los gestores flamencos madrileños afrontan siempre con sumo mimo.

“A mí me pareció algo apoteósico. Fue fuera de lo normal. Estuvimos muy inspirados porque la ocasión lo merecía. Lo vivimos muy emocionados”, expresa Fernando Canela, hermano menor de José. Aclara que la ovación de cinco minutos que premió la seguiriya es una buena prueba que apoya lo que ocurrió en un recital en el que estuvieron acompañados a la guitarra por el tocaor malagueño Rubén Lara.

Este viernes, en San Roque, serán Manuel Jero y José de Pura los que lo escolten en su comparecencia en un salón de actos de Los Gobernadores por donde ya ha pasado mucho y muy bueno desde que esta bienal comenzara a principios de este mismo mes.

Antes de esta cita, a las 20:00, está prevista la presentación del libro Manuel Torres. Es el tercero de la colección Carlos Martín Ballester, quien también es presidente del Círculo Flamenco de Madrid. Mantuvo una intensa relación de amistad con Alejandro Segovia, Canela de San Roque, que ahora pervive entre él mismo y los miembros de la familia del recordado cantaor de la calle Algeciras. Martín Ballester centró el primero de sus volúmenes en la figura de Canela. Y se presentó en la I Bienal, la celebrada en 2016. Luego publicó otro dedicado a Don Antonio Chacón. El del mítico Manuel Torre, cuyo padre era algecireño, es el tercero de un listado fundamental que espera al cuarto, que recogerá la vida y obra del hermano de la Niña de los Peines, Tomás Pavón.

El autor, que suele juntar para sus trabajos a valiosos colaboradores de la talla de Ramón Soler, sigue un esquema casi fijo en estos libros. Trata la trayectoria personal y biográfica de los flamencos. Y se adentra por un análisis musical y técnico profundo de su ejecutoria artística. Por eso incluye discos compactos con sus cantes que, a la postre, son auténticas joyas para los aficionados y el público en general.

No será la primera presentación de esta publicación en el Campo de Gibraltar. Antes del pasado verano, el libro de Manuel Torre fue dado a conocer oficial y públicamente en un acto que tuvo lugar en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras.