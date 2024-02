'Horizonte'. ¿Construimos puentes o muros? Un gran libro que ha pasado desapercibido

El protagonista de Horizonte es Ketu Simon, un chaval de Camerún, hijo de una familia numerosa, pero que vive en una situación acomodada. No vive en pobreza, ni dentro de una familia desestructurada, ni con violencia, tienen una buena posición. Su madre es maestra y su padre empresario, sus hijos pueden tener un futuro próspero. No es un contexto social duro o con dificultades, pero Ketu Simon decide, ocultándoselo a su familia, marcharse a Europa. El detonante es, aunque es el mejor estudiante y con las notas más brillante de su centro escolar, la corrupción política de su país le quita la beca para dársela al hijo de un alto funcionario. Pero marcharse a Europa no es coger un avión, un tren o un coche. De Camerún a España es un peligroso viaje a pie en el que puede perder la vida.

Esta primera parte es la más juvenil. Aunque sin ocultar la dureza, muestra la crueldad a la que se enfrentan estos jóvenes, en muchos casos niños, que intentan llegar desde el África subsahariana a nuestro continente. Es un largo viaje a pie, incluso tienen que atravesar el desierto del Sahara, donde muere uno de sus compañeros. Dentro de la trama, la autora realiza una exposición clara y precisa de las portadoras marroquíes, las muleras que pasan por la frontera con droga, los saltos a la valla, los más de 30 años de pateras, los cayucos que llegan de Senegal, la situación de España en primera línea de la inmigración. España es un país de inmigrantes, y lo continúa siendo, muchos de nuestros jóvenes, con el mejor talento, marchan a Estados Unidos, Inglaterra o Alemania.

La novela da un salto importante con la llegada a España. Nos muestra el trasfondo político, el neocolonialismo que practican las naciones occidentales con África. Realiza un análisis de la situación social, económica y política de África. La situación paternalista de occidente, sobre todo Francia, que se materializa como una nueva faceta del colonialismo. Como los tentáculos de China y sobre todo Rusia se van introduciendo como un cáncer. África es inmensa, 30 millones de Km2, capaz de contener a EEUU, Europa y China.

En ese momento la novela nos realiza una gran pregunta ¿el único horizonte de los jóvenes africanos es ir a Europa en patera? Ketu Simo llega a territorio español a nado, pero sus grandes capacidades lo convierten en becario de Secegsa, en estudiante de Relaciones Internacionales en Córdoba, ayudado por los Jesuitas. En este momento realiza una exposición de las ONG, cómo se han profesionalizado, cómo se han convertido en industrias humanitarias "creadoras de empleos para blancos".

En las casi 450 páginas se mezclan datos reales con otros novelados, la tan verídica realidad de la pésima conexión férrea del Puerto de Algeciras. Incluso tenemos presente al diario Europa Sur.

También destaco, sobre todo para los jóvenes lectores, las relaciones personales de los personajes, la maduración de este niño camerunés, que con solo 15 años abandona su familia, que se convierte en un hombre solidario, con un gran sueño: El despertar Panafricano, concretándose en la construcción de un puente que aúna África con Europa, que los reúna, que los unifique.

También es un thriller centrado en la explotación humana y el contrabando. Es un fresco costumbrista donde contemplamos al Campo de Gibraltar, desde La Atunara a Tarifa. Donde el campo huele a salitre, a mar, mezclándose con el aroma a romero y hierbaluisa, donde las retintas que pastan tranquilas observan el ajetreo humano.

Los personajes que acompañan a Ketu, Carmen, Ayo, Lucas, Yassin, Irene, Arouna, entre otros son entrañables y muy reales, a los que les coges cariño con facilidad. También tenemos un lado oscuro, pero para conocerlo tendrás que leerte este libro.

Los pequeños lectores recomiendan: Sara Heredia Jiménez, alumna de 1º de Bachillerato, es quien nos lo presenta: “Ketu Simo me ha enseñado que vivimos en un mundo muy cómodo y que no valoramos lo que tenemos, ni de donde proceden los materiales para poder seguir con este nivel. También me ha mostrado que otros no tienen esas posibilidades, que podemos conseguir con facilidad un visado para ir a cualquier país africano, pero ellos no pueden, que hablamos mucho de colaboración internacional, pero en el fondo es nueva explotación colonial. Me ha dado muchos datos que no tenía ni idea, por ejemplo, pensaba que África era más pequeña. Y el final tan abierto me ha encantado. Puede ser una buena actividad para la clase”

Horizonte tiene 448 páginas. Podríamos en un primer momento encuadrarla como una novela sobre la inmigración como Azul turquesa sobre negro azabache de Luis Fernández Vaciero publicado por Riap, Djadi, el niño refugiado de Peter Härtling publicado por Anaya, El chico de las manos azules de Eliacer Cansino de la editorial Bruño o La Bestia de Sofía Nayeli Bazán de SM, pero también tenemos un argumento político y social muy bien enmarcado. La recomendamos para los más mayores, bachillerato y universitarios, y por supuestos para los adultos.

Actividades con su lectura: Antes de empezar a leer: Podemos hacer una lluvia de ideas sobre nuestro conocimiento de África, sus países, su cultura, su riqueza. Durante la lectura podemos contractar algunos datos, comprobar si son reales, por ejemplo: las fábricas de tabaco clandestinas, o el proyecto de túnel bajo el Estrecho de Gibraltar. Y para finalizar realizamos propuestas distintas al final de la novela. La autora nos ha regalado un magnífico final "abierto" con el que podemos crear muchas posibilidades diferentes, pongamos el cerebro a trabajar.

Autoría: María Iglesias, sevillana. Licenciada en Periodismo y premio especial de su promoción, Doctorado en Literatura y Comunicación. Locutora en Radio Guadaira y redactora en la agencia Efe. Formó parte del equipo fundador de Diario de Sevilla. En el año 2006 realiza la redacción de su tesina, Periodismo y Literatura, según Mario Vargas Llosa, que, según el propio autor hispano-peruano, "supera largamente el mero requisito académico de la tesis por su amplitud de miras, la profundidad de su análisis y la riqueza de ideas". En la actualidad María Iglesias trabaja como redactora en el programa de libros El público lee (Canal Sur 2 TV), presentado por Jesús Vigorra, y a la sazón premio Nacional de Fomento de la Lectura. Colabora como crítica cultural de la revista digital sobre vanguardias Tertulia andaluza. Otras obras suyas son: Lazos de humo publicado por Galaxia Gutenberg, El granado de Lesbos de Editorial Planeta y el cuento infantil Vaho de la Editorial Maclein y Parker. Por su relato Plata recibió el Premio Francisco Ayala de Narrativa.