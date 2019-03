El Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT) ha presentado parte de la programación de su 16 edición, que se celebra en ambas ciudades y ambos continentes entre el 26 de abril y el 4 de mayo. “Una programación que da buena cuenta de la riqueza y diversidad de los cines del continente africano y de su diáspora”, en palabras de la directora del festival, Mane Cisneros.

El FCAT es el único festival transfronterizo que existe en España y que construye puentes de cine con nuestra vecina Marruecos. Este año el cine saldrá de las salas marroquíes para ir a la conquista de barrios y plazas de Tánger gracias a la multiplicación de los espacios de proyección del festival. El Instituto Cervantes, que abre su sede principal y su sala de exposiciones al cine; espacios habilitados especialmente en barrios periféricos; proyecciones al aire libre, así como colegios, institutos, sedes de asociaciones y ONG de tres ciudades, Tánger, Tetuán y Chefchaouen, se unen a la fiesta del cine del FCAT. “Una experiencia enriquecedora para un festival que nunca se cruzó de brazos ante la dificultad”, explica su directora.

Hipermetropía

Por primera vez en la historia del FCAT su sección a concurso, Hipermetropía, será paritaria y contará con idéntico número de obras dirigidas por mujeres y por hombres, siete y siete. Entre las películas y documentales que participarán, provenientes de diez países africanos, se encuentran Weldi (Dear son), un drama tunecino de 2018 dirigida por Mohamed Ben Attia, seleccionado en la Quincena de los directores en el Festival de Cannes 2018; la road movie Renault 12, del marroquí Mohamed El Khatib; el drama Sofia de la marroquí Meryem Benm’Barek-Aloïsi, proyectada en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2018; la coproducción etíope-israelí Fig Tree, de Alamork Davidian; o el documental egipcio-libanés What Comes Around de Reem Saleh.

Por otro lado, la sección a competición dedicada al cortometraje En breve, proyectará 16 cortos entre obras de ficción y documental de once países del continente vecino. Una mirada por diferentes realidades en donde tienen protagonismo las historias de mujeres que luchan, las mujeres deportistas o las nuevas masculinidades. Una sección que se llena de feminismo con títulos como la marroquí ¡Alarga la zancada! (Brahim Fritah, 2018) sobre una velocista o la premiada Panzada, corto de animación sudafricano de Jeremy Collins con una niña nadadora como protagonista.

La presencia del fútbol femenino en África junto a historias que hablan del protagonismo que está adquiriendo la mujer en sus países de origen, los feminismos negros que se abordarán también desde la literatura, y la obra de la ilustradora marroquí Zainab Faisiki, cuyos dibujos inéditos se exponen en Sevilla hasta el 12 de abril y que después viajarán a Tarifa para exponerse durante el festival, “confirman que la 16 edición del FCAT lleva nombre de mujer”, anuncia Cisneros.

Historias afroamericanas

El FCAT 2019 también mirará a la diversidad fílmica del cine proveniente del continente americano. Sesiones desde el recuerdo-Historias afroamericanas propone una selección de películas que modelaron la historia del cine afroamericano y que abarcará desde los pioneros, que nacieron como reacción a los estereotipos racistas de Hollywood hasta la última película de Spike Lee, Infiltrado en el KKKlan (2018).

Comisariada por Keith Shiri, programador del London Film Festival, reunirá 14 títulos con el objetivo de rescatar la importancia del cine afroestadounidense realizado por directores negros: desde los racial films en la era del cine mudo, pasando por la época de la segregación racial, el movimiento Blaxsplotation, el cine de Gordon Parks o por autores contemporáneos como el propio Lee, Julie Dash, Kasi Lemmons o Marlon Rigg.

La tercera raíz

Por otro lado, la sección La tercera raíz acogerá a partir de esta edición la producción latinoamericana dirigida por afrodescendientes o con presencia de actores afro o con temática afro. El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, en el marco de la década de la afrodescendencia en América Latina y en el mundo declarada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, consolida una nueva línea de trabajo.

Se tratará de un acercamiento que permitirá eslabonar desde una perspectiva cinematográfica la visibilidad/invisibilidad del negro en un continente donde la población afrodescendiente alcanza los 200 millones de personas de un total de 625 millones de latinoamericanos. Este año el cine de Colombia, México y República Dominicana tendrá protagonismo por la relevancia de la producción cinematográfica de estos países y el porcentaje de población afrodescendiente.

A la presentación del festival, celebrada en Sevilla, acudieron el director del Cicus, Luis Méndez; alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz; el cónsul de Marruecos en Sevilla Farid Aoulouhaj; el director del instituto Andaluz de Promoción Cultural de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Francisco Fernández; el coordinador de la Fundación Tres Culturas, José Manuel Cervera; y la directora del FCAT, Mane Cisneros; así como la propia Zaineb Fasiki.

Tarifa

Durante la presentación de la 16 edición del FCAT, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, aseguró sentirse “entusiasmado” con que esta apuesta continúe en Tarifa, “un pueblo con menos de veinte mil habitantes y con un festival internacional que habla del continente africano en positivo”.

El cónsul de Marruecos en Sevilla, Farid Aoulouhaj, habló del FCAT como “una referencia importante de los cines de África en el mundo” . El cónsul se declaró orgulloso como tangerino de la consolidación en Tánger de este festival “único en el mundo hispanohablante”.

El acto también acogió la inauguración de la exposición Hshouma, de la artista marroquí Zainab Fasiki (Fez, 1994) en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). Se trata de un proyecto creado por ella y desarrollado durante El Ranchito, un programa de residencias artísticas que tuvo lugar en Matadero (Madrid) en junio de 2018, en colaboración con el Queens Collective de Marrakech.