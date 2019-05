'Corruptio', la primera novela de un estibador del Puerto de Algeciras

Un abnegado juez pone todos los medios a su alcance –legales o no– para desmontar una organización de narcotraficantes en el Campo de Gibraltar. Es el hilo principal que conduce la trama de Corruptio, la primera novela del algecireño Joaquín Calvo que forma parte de una trilogía ya en marcha.

La novela, presentada el pasado mes de abril, “huye de las persecuciones de lanchas en el Estrecho” y se adentra en los ámbitos del poder para aportar una visión diferente de la acción de la Justicia contra el tráfico de drogas. El juez Molina es uno de los personajes principales, un magistrado capaz de utilizar todos los recursos que están en su mano para lograr el objetivo de desarmar una trama delictiva fuertemente enraizada en la zona.

Álex, periodista freelance, y la inspectora Gabriela, de la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, completan el plantel de personajes principales sobre los que gira la novela. Álex y Gabriela, “muy a su pesar”, se convierten en protagonistas de una misión suicida en la que cada paso “supone dejar sus vidas en manos del destino y de la suerte”.

“La trama que me inspiró a escribir Corruptio surgió a raíz de una noticia que escuché en su día y que me animó para esta primera novela. Las otras dos que forman la trilogía ya están en marcha. He intentado huir de los típicos elementos del narcotráfico para mezclar un tema de actualidad con localizaciones distintas y personajes con un perfil muy claro”, destaca el autor.

Joaquín Calvo, estibador del Puerto de Algeciras, se decidió a esta primera incursión literaria tras años como ávido lector de novelas de intriga y el género policial. “Estoy muy ilusionado con la acogida de Corruptio. Es la primera vez que me siento a escribir y estoy satisfecho tanto con la experiencia como con el resultado y con la acogida que me está brindando el público. Ya me preguntan por las otras dos novelas de la trilogía”, explica el autor, que ha autoeditado su obra. Corruptio se encuentra a la venta en las principales librerías del Campo de Gibraltar y el entorno, así como en Amazon.