'El complejo de Caín', el ser o no ser de Ucrania bajo la sombra de Rusia

Terminando el curso varios alumnos de ESO me preguntaron sobre un libro que explicara de forma breve y sencilla el conflicto de Rusia con Ucrania. Les confesé que personalmente sabía poco, pero que les sugeriría alguna lectura para este verano en las páginas de Europa Sur.

Nuestras librerías se han llenado de novedades sobre este conflicto, y algunos de ellos teniendo como centro a Putin y a Zelenski. He podido consultar más de veinte volúmenes. Entre ellos destaco:

El hombre sin rostro: el sorprendente ascenso de Vladimir Putin, de Masha Gessen. Aunque tiene algunos años su publicación, de una forma amena nos da claves de su personalidad y su forma de gobernar.

Un libro muy actual, con lenguaje periodístico, es Los hombres de Putin: como el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a occidente, de Catherine Belton. Tiene más de novecientas páginas. Para The Economist, Financial Times y The Telegraph es el libro del año.

Con una información clara y muy cercana a los acontecimientos, Ucrania. El camino hacia la guerra, de Alejandro López Canonea, realiza un recorrido desde la Edad Media a la actualidad en poco más de doscientas páginas. Parte de preguntas a las que va argumentando sus respuestas. Los mapas políticos-sociales son muy esclarecedores para analizar los hechos.

Carlos Taibo ha reeditado y ampliado su libro Rusia frente a Ucrania: Imperios, Pueblos, Energía. En ciento setenta páginas analiza las claves fundamentales.

Entre las últimas novedades tenemos Zelenski: la forja de un héroe, de Andrew L. Urban y Chris Mcleod. En menos de doscientas páginas nos da respuestas sobre Zelenski, su personalidad, ideología, su historia política, sus capacidades, dotes de mando, etc.

Todos estos libros son recomendables, pero para los jóvenes, para mis alumnos, recomiendo El complejo de Caín. Es un breve ensayo, de ciento veinticinco páginas, que además de informar, tiene una gran belleza en su prosa. Nos introduce en el conflicto y nos da una concisa clase sobre la literatura rusa y ucraniana. Marta Rebón nos señala que toda invasión termina no con la ocupación militar sino con la destrucción cultural, sobre todo con la que más unifica a su población, el idioma. La mayor resistencia ucraniana es su lengua. Marta Rebón nos señala que en el reinado de Alejandro II la circular de Piotr Valúeiv (1863) y el ucase de Ems (1876) prohibía toda publicación en ucraniano menos las literarias y de esta forma no permitía la enseñanza del idioma autóctono, ni libros de textos en ucraniano, se llegó incluso a prohibir las traducciones del ruso y los libros infantiles. Se rusificó la ortografía, la gramática y el léxico. En la Constitución ucraniana de 1996 se declara lengua oficial el ucraniano. A todos nos duele el bombardeo de un hospital, pero la prohibición del ucraniano, su rusificación es igual de dañina.

Para muchos este es un conflicto nuevo, pero como ejemplo el escritor ucraniano Volodímir Vinnichenko (1880-1951) nos decía: “La democracia rusa termina donde empieza la cuestión ucraniana”. Los gobiernos de partido único, aunque jueguen a ser democracias europeas, lo hacen solo de forma ficticia. El complejo de Caín también critica la actitud que las democracias occidentales han tenido legitimando al ejército ruso como único vencedor contra el fascismo, sin igualarlo con la dureza del nazismo y la eliminación sistemática de la población con el gulag, las colectivizaciones, los juicios sumarios, las deportaciones e incluso el asesinato por hambre de miles de persona. O entronizar directamente a la Federación Rusa como único heredero del puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU de la URSS.

El libro costa de seis ensayos, el último, Carta a Grossman, es una joya no únicamente por acercarnos al conflicto sino como creación literaria. Marta Rebón nos aproxima a la figura y creación de Vasili Grossman y en especial al volumen Vida y Destino, obra a la altura de Guerra y Paz. En ella Grossman describe la lucha por la supervivencia del pueblo de Stalingrado contra el ejército nazi, y Marta Rebón compara este momento histórico con el que está viviendo el pueblo ucraniano. Existen tantos textos y autores que debemos leer, y entre ellos debe estar la obra de Vasili Grossman.

Marta Rebón, Barcelona, traductora y escritora. Se formó en Filología eslava y Humanidades en Barcelona, Varsovia, Moscú, San Petersburgo y Beerseva. Tiene un profundo conocimiento de la cultura rusa. Ha traducido más de cincuenta títulos, entre novelas, ensayos, memorias y obras de teatro. Entre ellas destacan El doctor Zhivago de Boris Pasternak; El Maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov; Cartas a Véra, de Vladimir Nabokov; Gente, años, vida, de Iliá Ehrenburg; Confesión, de Lev Tolstói y Las almas muertas, de Nikolái Gógol. Ganó el premio a la mejor traducción, de la Fundación Borís Yeltsin y el Instituto Pushkin, por Vida y destino de Vasili Grossman.

Ficha literaria de El complejo de Caín. Autora: Marta Rebón. Editorial: Ediciones Destino. Grupo Editorial Planeta. Barcelona.