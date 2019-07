Castaño: "Solo un genio puede ser otro genio"

La relación de genialidad musical entre Camarón de la Isla y Paco de Lucía ha sido el asunto central de la primera de las conferencias programadas en el VI Encuentro Internacional de Guitarra que lleva el nombre del genio de Algeciras. La ha pronunciado José María Castaño, director del programa radiofónico Los caminos del cante, de Onda Jerez, un espacio que lleva la friolera de 27 años consecutivos en antena sin faltar a su cita diaria con los oyentes.

El comunicador jerezano sostiene que hablar de ambos intérpretes es hacerlo de la gran obra del flamenco contemporáneo en la que se juntan dos astros. "Juntos conforman algo que intelectualmente puede atribuirse a Paco pero que encuentra en Camarón el complemento ideal", asegura Castaño. Piensa que esta complementariedad entre ellos es absoluta. "Porque los giros conceptuales e innovadores no se ven sino con la voz de José en los cerca de veinte discos que grabaron juntos", subraya.

Castaño ha contado muchas cosas interesantes en su ponencia, titulada oficialmente Un estudio de los cantes de Camarón con la guitarra de Paco de Lucía. Una de ellas ha tenido que ver con la pregunta que se hace el guitarrista Norberto Torres en un artículo muy profundo en el que se cuestiona si Camarón es la voz interior de Paco.

"He pensado mucho acerca de este texto de Torres y mi respuesta a esa pregunta es que sí. Sí porque solo un genio puede ser otro genio. Solo hay confluencia de personalidades y conocimientos cuando uno se encuentra a la altura de otro y, en este caso, se dio esta circunstancia. Si no, no hubiera sido posible", indica José María Castaño.

El estudioso estuvo con Paco de Lucía en Algeciras en la histórica fecha en la que el músico recibió los honores como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Cádiz durante aquel solemne acto celebrado en la Escuela Politécnica Superior. "Él, con su aura de gran personalidad y humildad, se interesó por el aula universitaria flamenca que yo coordinaba", recuerda. Una vez más sale a relucir la obsesión que el hijo de Luzía la portuguesa tenía por que cante, toque y baile se elevaran a la categoría cultural que merecen y tantas veces, a lo largo de la historia, se le ha negado.