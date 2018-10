Carlos Tarque hace un tributo en su primer disco en solitario a las grandes bandas de los 60 y 70

Más de 20 años ha tardado Carlos Tarque en lanzar al margen de M-Clan su primer disco en solitario, el cual suena a tributo a Led Zeppelin y a las grandes bandas de los años 60 y 70 por parte del que Alejo Stivel, y muchas más personas, consideran "el mejor cantante español de rock". "Lo dicen y me halaga, pero ni me lo creo ni me importa ser el mejor, solo que lo que yo haga le guste a la gente", asegura el músico en una entrevista celebrada ayer en Madrid, a solo dos días de la publicación de un álbum presentado como "hard rock con altas dosis de electricidad".

Carlos González Tarque (Santiago de Chile, 1969) fue el "Tarque" toda la vida en su barrio de Murcia, de ahí que escogiera el singular apellido materno como título de su debut a solas, aprovechando un parón de la famosa banda que sostiene junto a Ricardo Rupérez y casi como reacción al sonido más "folkie y acústico" de su último disco grupal, Delta.

"Fue a principios de 2017 cuando decidí hacer este álbum, porque me apetecía hacer un trabajo muy roquero y en solitario, que es algo que obviamente tenía en la cabeza desde hace muchos años. Casi todos los músicos que están en una banda lo piensan en algún momento por una cuestión de autorrealización", comenta.

Como para certificar esa exposición personal, el álbum lleva como portada algo tan íntimo como una radiografía y, al mismo tiempo, tan universal como un cráneo. Porque, reconoce, esto no deja de ser una recreación de los artistas que más le influyeron como músico, véase Jimi Hendrix, AC/DC o Whitesnake. "De entre todos, Led Zeppelin es para mí la gran banda de rock, porque reúne muchas cosas y los sigo escuchando cada día con fascinación, como si fuesen nuevos, porque mantienen el misterio", apunta.