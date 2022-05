'Bat Pat 1: El tesoro del cementerio'. Un gran éxito en Europa con más de un millón de ejemplares vendidos

Nuestro héroe es Bat Pat, un murciélago muy miedoso pero especial, habla e incluso lee y escribe gracias a sus visitas a la vieja biblioteca y a su bibliotecario. Bat Pat es escritor de novelas de misterio y vive en un mausoleo del obsoleto cementerio. Escribir no es tan fácil como algunos creen, y mientras paseaba en una noche de luna llena buscando inspiración para su nueva novela, contempló algo extraño. Un fantasma intentaba abrir distintas sepulturas…

Bat Pat está acompañado en estas aventuras por los hermanos Silver: Leo, Martín y Rebecca. Leo tiene nueve años, con buen humor y gran apetito, es muy hábil con la informática. Martín, diez años, el cerebro del grupo, es analítico y observador, con su lupa encuentra pistas que nadie ve. Y Rebecca, la más pequeña con ocho años, es valiente, controladora, y le encantan los animales. Víctor Malévolo, peligroso atracador, es el villano. Se ha fugado de la prisión de Black Gate.

Ficha Autor: Roberto Pavanell Ilustraciones: Blasco Pisapia y Pamela Brughera Traducción: Jordi Bargalló Chave Editorial: Montena. Penguin Random House Grupo Editorial, SAU Barcelona

La aventura tiene un gran ritmo. Es fácil de leer y divertida. Va dirigida a jóvenes lectores a partir de los ocho años. “El tesoro del cementerio” es el primer tomo de la serie protagonizada por Bat Pat. La serie tiene publicada en España cuarenta libros y lo curioso es que en la portada no aparece el nombre del autor.

Roberto Pavanello (Milán - 1958), licenciado en Teatro, es profesor de Secundaria en un instituto y colaborador del Instituto Regional de Investigación Educativa. Ha trabajado como consultor para diferentes editoriales italianas, elaborando planes lectores. Desarrolla actividades de animación lectora, para niños y adultos. Ha publicado para adultos, pero es conocido por sus novelas infantiles, entre los que destaca la serie de “Bat Pat”. En la actualidad la serie de Bat Pat está siendo escrita e ilustrada por un equipo de profesionales coordinados y dirigidos por Pavanello.

Los pequeños lectores recomiendan

Eduardo Rufo Carretero, alumno de 4º, es quien nos ha presentado la serie de Bat Pat: “Me gustan muchos los libros de misterio y también los de humor, por eso recomiendo la serie de Bat Pat. Además, para los que no les gustan los libros todo de letras tiene muchos dibujos. Bat Pat conoció a sus amigos porque lo perseguía un cuervo y se escondió en la casa de los hermanos Silver. Nosotros también somos tres hermanos, yo soy el más pequeño y me parezco a Martín porque me gusta reflexionar, leer y no le tengo miedo a nada. Mi hermano Nico, el mayor, y Guille el mediano, no se parecen a los hermanos Silver, creo que son más como Bat Pat, divertidos y aventureros. El libro tiene ocho capítulos con más de cien páginas y se lee muy rápido”