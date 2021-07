‘Álvaro a su aire’, la grandeza de las diferencias para crear normalidad

Álvaro es un chaval moreno, muy simpático, delgaducho, con dos remolinos en el pelo y zurdo. Él es, como todos los niños, diferente, porque no existen dos niños iguales, no conozco ningún niño repetido, ni los gemelos. Le encantan sus amigos, charlar, el cole, sus padres y jugar en la calle. En los deportes no destaca, nunca se fija en él el entrenador, pero le encanta participar en los equipos, mejor el fútbol que el baloncesto. Es un niño muy cariñoso, incluso le caen bien sus vecinas del 3º B y eso que son muy pesadas, pero preparan unas meriendas insuperables.

Álvaro tiene una “lástima”: así es como la llaman en voz baja para que él no se entere. Su “lástima” es su brazo derecho, que es más corto y pequeño que el izquierdo. Sus vecinas se empeñan en que lleve recogida su mano derecha, metida en un bolsillo, dentro del jersey. ¡Qué lata! A su “lástima” le gusta ir a su aire. Álvaro se maneja estupendamente con la mano izquierda y la derecha ni le duele, ni le pica, ni nada de nada. La semana cultural del colegio es el gran reto, con muchas actividades interesantes: visitas a museos, conciertos, funciones de teatro y, lo mejor, los concursos. Las competiciones son de canto, pintura y literatura. ¿Conseguirá Álvaro ganar alguno de ellos?

Este cuento es un canto a la vida, a la superación de los “problemas”. Su lectura es muy fluida y atractiva. Es una historia lineal muy fácil de seguir por los primeros lectores. Sus frases son cortas y con descripciones esclarecedoras, sobre todo de las emociones. Montserrat nos presenta en la novela dos tipos de adultos. Aunque todos quieren a Álvaro, sus conductas son diferentes: Las vecinas, Julia y Vicenta, son sobreprotectoras, y los padres de Álvaro, lo apoyan, pero le dan libertad de elección. Es un buen libro para leer padres y educadores.

Las ilustraciones de Mª Luisa Torcida son dinámicas y coloridas, con rostros expresivos manifestando las emociones que viven los protagonistas. El dibujo domina sobre el texto en las primeras páginas, para pasar a un segundo plano en el avance de la historia.

Este libro lleva vendidos más de cincuenta mil ejemplares. La nueva edición de este año, en sus páginas finales, aparece un taller de lectura realizado por Isabel Carril que ayudará a la comprensión lectora del texto. También se puede comprar con un cuaderno de Juegos de lectura.

Monserrat del Amo plantea en sus obras con gran naturalidad la integración social de las discapacidades, tanto físicas como psíquicas. Tiene unos cincuentas libros publicados, en su mayoría literatura infantil y juvenil. Entre sus obras destaca Rastro de Dios, con la que ganó el Premio Lazarillo, y El Nudo, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Por el conjunto de su obra ostenta el Cervantes Chico.

Ficha literaria: Álvaro a su aire. Autora: Montserrat del Amo. Ilustraciones: Mª Luisa Torcida. Taller de lectura: Isabel Carril. Editorial: Bruño (Madrid).