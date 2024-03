Algeciras acoge el estreno de Leli, una tragicomedia sobre la soledad

La Asociación Cultural Amigos del Teatro (ACAT) estrena Leli este próximo sábado, día 9, en el Teatro Florida de Algeciras a partir de las siete de la tarde, una tragicomedia escrita por el dramaturgo algecireño Juan Alberto Salvatierra. Los beneficios de la representación irán destinados a la Asociación de Familiares de Alzheimer.

La obra aborda la soledad y la incomunicación dentro de una familia, "de la forma en qué vivimos, el pan nuestro de cada día", como afirma Manuela Rojas, presidenta de la ACAT. La trama recorre la vida de una mujer que acaba de enviudar, y tiene dos hijos y un nieto. "Va viviendo con ellos y van generándose los problemas. Van siendo tan fuertes estos problemas -no sabemos si es alzheimer o no- , que va haciendo cosas extrañisimas", relata Rojas.

"A pesar de todo no es una obra triste", reflexiona María Eugenia Ferrera, directora. "Me acuerdo de aquella película de Almódovar de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?. Yo me harté de reir y me preguntaba por qué cuando salí del cine, con el tema que trataba. De ahí que estemos ante una tragicomedia", añade.

Juan Alberto Salvatierra es un autor muy reconocido en la escena española. Algecireño de 1978, es licenciado en Interpretación y en Dirección de Escena y Dramaturgia. Su obra más recordada en la ciudad donde nació es El Rey de Algeciras. Reconoce que su formación teatral comienza aprendiendo de sus dos profesores en Algeciras, dos antiguos integrantes del Teatro Estudio Lebrijano, una formación de referencia en el teatro andaluz. Esas personas eran José Luis Muñoz, ya fallecido, y Maria Eugenia Ferrera.

"Como dramaturgo Alberto me encanta, y siempre lo digo, ha sido capaz de seguir el espíritu del Teatro El Lebrijano, del teatro pobre y crítico", confiesa Ferrera. Manuela Rojas reconoce que el estreno de Leli en el Teatro Florida es una especie de reconocimiento al autor.

En ACAT encaran la representación con "cariño, responsabilidad y nervios". Margarita Bengoechea encarna el papel protagonista de Leli y Emilia Parrilla el de su hija. Juan José Fernández ejerce como productor. Son algunas de las personas que llevan el teatro a distintos lugares de la ciudad y en diferentes formas. La entidad se fundó en 2017 y suma ya representaciones de distintas obras, como un Juan Tenorio y El Gigante Botafuegos.

En la actualidad tienen en su repertorio dos monólogos, uno dedicado a la viuda del poeta Miguel Hernández y otro a la Lolita Mayalde que creó Alberto Miralles, una cocinera que ejerce como tal en su representación, haciendo un bizcocho y una tarta mientras cuenta su historia. Además, ACAT representa teatro leido en instituciones de enseñanza secundaria y acaba de cerrar el plazo de presentación de trabajos a un concurso de microteatro.

Las entradas, a 12 euros, pueden comprarse en Disco Grammy, Tickentrada y en la taquilla del teatro Florida el día del estreno.