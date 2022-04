AlCultura reabre en Algeciras como espacio de convivencia y creación cultural

Cuando el 14 de marzo de 2020 se pararon los relojes y la Asociación AlCultura cerró sus puertas, nadie podía imaginar que el paréntesis que se abría sería tan largo. Tras la primera fase de la pandemia la entidad recuperó su ciclo de cine, la celebración de algunas jornadas. Pero su espacio principal, los contenedores rojos reconvertidos en espacio expositivo en el puerto del Saladillo permanecían cerrados, dejando a Algeciras sin sus exposiciones, conciertos y sesiones de cine de verano. Este miércoles, más de dos años después, los boxes reabren sus puertas con una muestra que había quedado pendiente y que adquiere un carácter simbólico: una colección de retratos de artistas locales, de la fotógrafa Mamen Fuertes.

AlCultura abre etapa tras reorganizar su junta directiva después del fallecimiento de su presidente, Francisco Soto. Al frente del nuevo equipo está Marta Álvarez, que recibía esta mañana en los boxes a la prensa, contenta de poder mostrar al fin el resultado del trabajo que los integrantes de la asociación han venido realizando durante meses y el espíritu con el que se inicia esta nueva fase. "Lo que intentamos trabajar es la idea de comunidad, de un espacio abierto y de creación, que tenga vida".

La asociación ha cumplido doce años en los que ha sido muy importante en la vida cultural algecireña y así quiere seguir siéndolo. Mantendrá sus distintas secciones, con espacio para la pintura, música, fotografía o cine. Volverá su apreciado ciclo veraniego, con actividades nocturnas al aire libre en un espacio que ha sido mejorado por el Puerto de Algeciras. Y habrá también actividades para los más pequeños, como un curso de la mano del colectivo fotográfico UFCA. Al frente de la programación, cuyos primeros eventos ya pueden consultarse en la web de la asociación, está "un equipo con personas de distintas generaciones muy ilusionado".

Esta directiva llega además con una apuesta novedosa, en la que trabaja junto a Laboratorio Inestable del Mohín: el centro de creación escénica del Estrecho Box Levante, que quieren presentar a todos los interesados el próximo miércoles (19:30). Según explica Ahmed Benattia, responsable del centro junto a María Moncada, se trata de un proyecto "enfocado a las artes escénicas contemporáneas, artes vivas, como el teatro, la performance, circo, clown". En un contenedor del complejo de AlCultura, hasta ahora en desuso, se habilitará un espacio de experimentación y para compartir experiencias entre los grupos teatrales que quieran utilizarlo, un lugar de creación e intercambio. Ya se ha abierto el plazo para que los grupos locales y foráneos puedan solicitar residencias, por ahora con la aportación solo del espacio pero con vocación futura de poder incluir una compensación económica y gastos de manutención. "También habrá programación de espectáculos, pero esta no será la parte más importante", explica Benattia.

Alma de Sur

Por ahora, los boxes del Puerto albergan los 42 retratos que componen la exposición Alma de Sur, de Mamen Fuertes. Algecireña afincada en Madrid, realizó en dos fases la serie Alma Lavapiés recogiendo en sus fotografías el espíritu de un barrio singular, amenazado por la gentrificación, a través de los variopintos clientes que llegaban a su bar, Lo Máximo. "Y se me ocurrió que por qué no hacía lo mismo aquí, donde he nacido".

De ahí surgió la idea de introducirse en la vida de los artistas locales, tratando de encontrar la "versión más fiel y amable del fotografiado". Hay retratos pre y postpandémicos y además de artistas se han ido incluyendo otras personas relacionadas con la cultura campogibraltareña, de distintas generaciones. Así, desde las paredes del box rojo se asoman en blanco y negro Marga Guinea, Tito Muñoz, Antonio Rojas, Francisco Fuertes, Alberto Galán, Javier Machimbarrena, Lvcas Prior o Pepe Barroso. Así hasta 42 nombres en un homenaje improvisado en esta reapertura a los creadores locales.

Fuertes trabaja ahora en un proyecto social en Madrid, también en Lavapiés. Está haciendo retratos de niños y sus instrumentos, los participantes en el programa Da la nota, que da formación música orquestal, coro y de expresión corporal de forma gratuita y con la inclusión social como base. Mientras llega el resultado de ese trabajo, la exposición que tiene en AlCultura podrá visitarse hasta el 16 de junio en horario de 18:30 a 21:30 de miércoles a viernes y los sábados de 11:00 a 14:00.