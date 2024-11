Las zonas 'prohibidas' de Cádiz para construir casas por peligro de inundación

Las lluvias torrenciales que cayeron en la provincia de Cádiz a finales de octubre y principios de noviembre pusieron en alerta a buena parte de la sociedad. Incluso los desperfectos en buena parte del territorio gaditano, han llevado a la Junta de Andalucía a declarar el desastre natural en hasta 14 municipios. Tanto es así que ahora se empieza a poner el foco en las consecuencias de edificar en terreno indebido.

La urbanización en zona inundable no se abordó en España hasta 2015, cuando llegó una reforma nacional para declarar como no urbanizable un suelo por alto peligro de inundación. Antes, muchas casas se hicieron en lugares marcados en rojo por inundabilidad. A día de hoy, ya existen planos que indican dónde no es aconsejable construir o en qué lugares hay que extremar la precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades competentes. De hecho, las casas levantadas en áreas inundables de Cádiz deben ser desalojadas si Protección Civil activa la alerta naranja.

Cádiz es la provincia con más zonas inundables de Andalucía. Según el mapa que recoge la Junta, más de 75.000 personas viven a día de hoy en estos lugares. Sin embargo, las actuaciones en ríos y el traslado a barrios altos han permitido convivir con esta situación. Volviendo a la cuestión de edificar en una zona de riesgo, en Andalucía es la Ley Lista la que está detrás de vigilar la edificación de viviendas en suelos no urbanizables.

El Gobierno andaluz reconoce que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos no han estado vigilantes para impedir que se construyan casas en terrenos inundables. Pese a que en la actualidad no se contemplan derribos de casas a posteriori, con la Ley Lista sí que se pretende evitar la creación de nuevos hogares para uso permanente. Asimismo, la legislación prohíbe también el levantamiento de colegios, hospitales, residencias de ancianos, parques de bomberos u otros edificios para servicios básicos en cualquier zona altamente inundable. Los nuevos mapas en los que trabaja la Junta de Andalucía también buscan poner en sobreaviso a las personas que quieran comprar en estas áreas.

Las zonas de Cádiz donde no se pueden construir casas permanentes

El mapa de inundabilidad de la provincia de Cádiz muestra que hay mayor peligro conforme los ríos se acercan a su desembocadura. El Guadalete es uno de los más señalados. Justamente el río que nace en la región de España donde más llueve, Grazalema. Desde su paso por Arcos hasta la desembocadura, aumenta el riesgo por kilómetro que avanza. Sobre todo, en superficies rurales donde no hay una ordenación del territorio que contemple las consecuencias de lluvias torrenciales que desborden el río.

El río Guadalete, a su paso por Jerez, un día de fuertes lluvias / Miguel Ángel González

Tal como se analizó en este periódico, la pedanía de Doña Blanca, en El Puerto, construida a mitad de los 50 del siglo pasado para repoblar la zona, es una de esas poblaciones que se construyeron sin tener en cuenta las amenazas de la naturaleza. Esto mismo ocurre en La Janda en espacios rurales de Benalup, Vejer o Barbate. La campiña de Jerez también es una de las partes más afectadas por lluvias copiosas.

Municipios de Cádiz que cuentan con áreas altamente inundables en su territorio por :

Arcos de la Frontera

Algeciras

Barbate

Benalup - Casas Viejas

Bornos

Cádiz

El Puerto de Santa María

Jerez de la Frontera

Los Barrios

Puerto Real

Rota

San Fernando

Sanlúcar

Villamartín

Vejer

Expertos piden evitar construir en zonas inundables: "La naturaleza no conoce de fronteras administrativas"

La presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez, a raíz de la catástrofe de la DANA en Valencia comentó a Europa Press que se revisen con urgencia las políticas de construcción en suelo inundable. De esta manera, solicitó a los ayuntamientos que hagan mayores análisis de riesgos en sus ordenanzas ya que "la naturaleza no conoce de fronteras administrativas".

En sus declaraciones, se mostró crítica con que cada uno construya donde "le va pareciendo". "Esto no es un tema de que vaya, hombre, qué pena, como si fueran actos divinos. Me ha tocado. Pues no, hay una ciencia y un conocimiento que no se utiliza. Entonces, exijámoslo", señaló.

Al mismo tiempo, recrimina que las administraciones no hagan una labor pedagógica y no informen a la población sobre si sus casas están en una zona inundable, pues podrían actuar "a conciencia del riesgo" y de manera responsable. Para Sánchez, "la cultura de la prevención" y que hagan a los ciudadanos “partícipes”, con el fin de que sean conscientes de los riesgos con los que viven, será clave en un futuro para evitar más tragedias.