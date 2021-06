La vacunación covid acelera en Cádiz y llega en breve a los treintañeros: consulta si ya puedes pedir cita según tu edad

La vacunación del coronavirus acelera en Cádiz y en esta próxima semana la edad bajará de los 40, llegando a los treintañeros, según ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz. Con más del 82% de las personas de 50 a 59 años con la primera dosis puesta, el SAS amplía las citas y los centros de vacunación en algunas localidades gaditanas, que en algunos días registran grandes colas.

Entre tantas novedades, hacemos un resumen de quienes son las personas que pueden ir pidiendo cita o podrán hacerlo en los próximos días, así como qué hacer si se nos ha pasado el turno.

Desde ya: Nacidas entre 1962 y 1976 así como las nacidas en 1953 y años anteriores (68 años o más).

Nacidas entre 1962 y 1976 así como las nacidas en 1953 y años anteriores (68 años o más). Martes 8 de junio: Nacidos en 1975 y 1976

Nacidos en 1975 y 1976 Miércoles 9 de junio : Nacidas de 1954 a 1961 que aún no hayan recibido su dosis.

: Nacidas de 1954 a 1961 que aún no hayan recibido su dosis. Jueves 10 de junio: Nacidos en 1977 y 1978

Nacidos en 1977 y 1978 Viernes 10 de junio: Nacidos en 1979 y 1980

Nacidos en 1979 y 1980 A partir de la próxima semana: Menores de 40 años, nacidos a partir de 1981.

Menores de 40 años, nacidos a partir de 1981. Con llamadas: Las personas de 60 a 67 años (nacidas entre 1961 y 1952) serán convocadas mediante llamada telefónica o SMS.

Cómo pedir cita

Las citas se obtienen directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ClicSalud+, a través de la aplicación móvil Salud Responde y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud correspondiente, en este último caso preferiblemente por teléfono. Y hay que tener en cuenta:

Solo pueden solicitar cita para la administración de la primera dosis de vacuna, la cita para la segunda dosis se asignará desde cada centro.

Personas con patologías de muy alto riesgo (Grupo 7). Estas personas serán citadas por teléfono, y deben esperar a ser llamadas para ser vacunadas en hospital. A las personas con síndrome de Down con 40 o más años de edad se les llamará desde atención primaria.

Teléfono para repescar a mayores

Si no te han llamado, además de poder obtener cita a través de los canales habituales de citación, las personas nacidas en el año 1966 y años anteriores que no han sido citadas, pueden llamar a los teléfonos habilitados para la captación de personas mayores no vacunadas. Puede localizar los teléfonos por provincia en este enlace. En la provincia son los siguientes:

Distrito Jerez-Costa Noroeste:

Jerez: 683 42 66 39

Costa Noroeste: 618 10 07 60

Distrito Sierra de Cádiz: 600 16 50 67 / 600 16 50 68

El 23,4 % de los gaditanos, inmunizados

Los últimos datos de la Junta de Andalucía señala que el 23,4 % de los mayores de 16 años están vacunados en Cádiz, lo que significa un total de 291.239 personas con las dos dosis y que son prácticamente todos los gaditanos mayores de 70 años.

Bajando la edad de 60-69 ya más del 90% tiene la primera dosis y un 23% la segunda, teniendo en cuenta que este tramo se ha vacunado con Astrazeneca, que espacia más los dos pinchazos.

Entre 50 y 59 el avance se nota ya con el 82,1% de las personas con la primera dosis y 29,6% con la segunda, mientras que entre 40 y 50 los datos alcanzan 21,4% de la primera y 12,6 de la segunda. La inmunización para este último grupo de edad se realizará con Pfizer, Moderna o Janssen.

La Junta quiere que la vacuna llegue a los adolescentes entre 12 y 16 años este verano, antes de que comience el nuevo curso escolar.