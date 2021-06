La campaña de vacunación contra la covid-19 coge velocidad en Andalucía, y a día de hoy alcanza a los ciudadanos que tienen a partir de 41 años, que ya pueden pedir cita para recibir la primera dosis.

La región ha conseguido inmunizar (dos dosis inoculadas) con la vacuna a casi dos millones de personas, la cifra más alta de toda España, y que equivale a casi el 23% de la población ya con la pauta completa o con visos de lograrlo en los próximos 10 días.

Con cada nuevo pinchazo, Andalucía camina hacia la inmunidad de grupo que, si no encuentra importantes impedimentos, podría alcanzarse antes de que finalice el verano. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba recientemente unas expectativas aún más optimistas.

Según las estimaciones que maneja su gobierno, a finales de este mismo mes, "para el 30 de junio", "prácticamente el 75% de los andaluces estará ya inmunizado" frente a la Covid-19, y "el 100% de los mayores de 40 años tendrá ya al menos una dosis" de la vacuna administrada.

Los turnos de edad corren en el calendario y, a fecha de hoy, 8 de junio, los andaluces a partir de 41 años ya pueden pedir día y hora de vacunación.

Sin embargo, el acceso a la campaña de inmunización contra la covid, que ha diferenciado los colectivos por edades, no se realiza de manera homogénea para todos estos grupos de población.

En unos casos, es la Consejería de Salud es la que contacta telefónicamente o mediante cita por SMS con los ciudadanos, según su edad, y en otros, son ellos quienes han de solicitar fecha a través del sistema de autocita.

En estos momentos, por ejemplo, todas las personas nacidas entre 1962 y 1974 así como las nacidas en 1953 y años anteriores pueden pedir su cita. Los únicos requisitos son cumplir los criterios de priorización y estar de alta en la Base de datos de personas usuarias.

Sin embargo, hay personas que, a pesar de tener la edad y los requisitos para acceder a la campaña aún no han recibido su primera dosis, bien porque aún no lo han solicitado o bien porque el SAS no ha podido contactar con ellas por algún motivo.

En este sentido, Salud informa de que las personas nacidas en el año 1963 y años anteriores, en caso de no haber sido convocadas, pueden llamar a los teléfonos habilitados para recaptación.

"La mayoría de personas de este grupo de edad han sido ya citadas, si bien en algún caso no se ha podido contactar con ellas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc., desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación", aclara el Servicio Andaluz de Salud en su página web.

Por lo tanto, cualquier persona que haya nacido en los años indicados, y esté sin vacunar, puede llamar al número de teléfono que corresponda a su centro. Estos teléfonos se han habilitado exclusivamente para la captación de estas personas no vacunadas, por lo que no se debe llamar a estos números para otro tipo de cuestiones acerca de la vacunación.

Teléfonos de recaptación para recibir la primera dosis contra la Covid

Actualmente las vacunas de ARNm, Pfizer y Moderna, más las dosis de AstraZeneca y Janssen, son las que se encuentran disponibles en Andalucía.

Cualquier persona que haya nacido en en 1963 o antes y esté sin vacunar puede llamar al número de teléfono que corresponda a su zona.

Almería:

Distrito Sanitario Poniente de Almería: 950 02 25 22 / 950 20 43 63

Distrito Sanitario Almería: 649 71 65 37 (lunes a viernes, de 9:00 a 14:30h)

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería: 662 97 66 13

Cádiz:

Distrito Jerez-Costa Noroeste: Jerez: 683 42 66 39 Costa Noroeste: 618 10 07 60

Distrito Sierra de Cádiz: 600 16 50 67 / 600 16 50 68

Córdoba:

Área Sanitaria Norte de Córdoba: WhatsApp 690 16 32 24

Distritos Córdoba y Guadalquivir: 957 35 42 77 (13:00-15:00, lunes a viernes)

Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba: Hospital Infanta Margarita 608 35 09 87 (8:00-15:00, lunes a viernes)

Distrito Metropolitano de Granada: 958 02 55 15, si bien las personas usuarias que lo prefieran pueden solicitar información en su propio centro de salud.

Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada: 671 53 88 43

Área de Gestión Sanitaria Nordeste Granada: 600 14 44 81 / 958 03 15 39

Huelva:

Aracena: 959 12 96 13 / 14

Calañas: 959 55 95 37 / 49

Cortegana: 959 14 95 35 / 49

Cumbres Mayores: 959 12 95 76 / 77

Minas de Riotinto: 959 02 59 31 / 32

Valverde del Camino: 959 55 95 66 / 67 / 68

Jaén:

Distritos Sanitaria Jaén y Jaén Sur: 618 51 08 35

Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén: 953 00 88 87

Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén: 689 76 74 91

Málaga:

Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía: 620 89 22 60

Distritos Málaga y Valle del Guadalhorce: 669 83 30 50. Centros de Salud con teléfonos específicos: Alameda Perchel: 669 48 37 63 Alhaurín de la Torre: 682 79 70 11 Alhaurín el Grande: 690 31 77 52 Álora: 630 26 62 17 Alozaina: 620 45 13 06 Campanillas: 618 56 13 05 Capuchinos: 696 22 79 45 Carlinda: 690 25 09 90 Carranque: 689 19 80 26 Cártama Estación: 648 24 73 63 Churriana: 626 48 57 18 Ciudad Jardín: 679 81 25 27 Coín: 676 42 14 15 Colonia Santa Inés: 669 94 62 05 Cruz de Humilladero: 683 24 64 70 Delicias: 646 98 42 20 El Cónsul: 646 16 60 33 El Palo: 629 27 21 42 Huelin: 680 15 84 71 La Luz: 681 00 75 85 La Roca: 680 25 13 31 Limonar: 619 55 71 23 Miraflores: 608 29 97 38 Nueva Málaga: 638 66 77 16 Palma Palmilla: 689 16 85 37 Portada Alta: 646 92 63 60 Puerta Blanca: 659 80 13 50 Puerto de la Torre: 620 13 86 41 Rincón de la Victoria: 679 39 79 25 San Andrés Torcal: 669 11 46 32 Tiro de Pichón: 699 98 96 47 Trinidad: 679 11 76 05 Victoria: 689 51 75 09

Distrito Costa del Sol: 660 86 31 74. Centros de Salud con teléfonos específicos: Los Boliches: 636 84 64 44 (08:00-20:00, lunes a viernes) San Miguel: 616 62 05 50 Arroyo de la Miel: 696 83 65 78 Torrequebrada: 682 78 28 85 La Lobilla: 689 31 32 76 Estepona: 609 80 98 53 Leganitos: 606 62 76 02 Lagunas: 626 56 54 82 San Pedro de Alcántara: 676 47 80 81 La Cala de Mijas: 669 74 55 05 Fuengirola Oeste: 626 34 60 74 (08:00-20:00, lunes a viernes) Las Albarizas: 699 16 65 39 Manilva: 660 86 31 74 Carihuela: 689 11 40 31

Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. Centros de Salud con teléfonos específicos: Antequera: 662 97 62 51 / 951 76 23 01 Archidona: 952 71 27 00 / 952 71 26 97 Campillos: 662 976 219 / 952 71 24 67 Mollina: 952 71 25 02 / 952 71 25 03

Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga Centro de salud de Algatocín: 952 15 95 13 / 951 03 03 63 / 600 15 69 91 Centro de salud de Benaoján: 952 16 73 93 / 952 16 73 74 / 677 98 17 88 Centro de salud de Ronda sur: 952 16 93 69 / 951 06 56 32 / 951 06 56 25 Centro de salud de Ronda norte: 952 16 94 00 / 952 16 94 01 / 952 16 94 02



Sevilla: