Sanlúcar. 1987: Hay que acabar con los comunistas (segunda parte)

Los médicos suelen recurrir a las iniciales TEPT. Así es como denominan los trastornos por estrés traumático o, dicho de otra manera, esas pesadillas recurrentes que impiden a uno conciliar el sueño. El SAS no ha informado por el momento de ninguna pandemia, pero no sería de extrañar que en los últimos meses se hayan repetido muchos casos de TEPT entre los comunistas que hay en Sanlúcar. Porque hace dos años celebraron a lo grande la investidura como alcaldesa de Carmen Álvarez, lo que suponía el regreso de alguien de Izquierda Unida (IU) a este cargo 36 años después, pero la decisión del PSOE y del ex alcalde Víctor Mora de romper el pacto con IU el pasado marzo ha dejado a la regidora en una clara minoría. Y ésta viene alertando de la posibilidad de que socialistas y populares impulsen una moción de censura contra ella. Y eso, en el caso de que llegara a producirse, no sería nuevo en la capital de la Manzanilla. Ya sucedió a finales de 1987 con la histórica moción de censura que derrocó a José Luis Medina Lapieza. Y los comunistas sienten pavor con solo pensar que tengan que revivir aquella pesadilla.

Hace 38 años Sanlúcar era una de las localidades más rojas de la provincia. Los comunistas –primero en el PCE y luego en el PCA y en IU– sumaban tres victorias incontestables en las elecciones municipales con nueve, doce y once concejales logrados respectivamente en los comicios locales de 1979, 1983 y 1987. José Luis Medina, sevillano de nacimiento, el tercero de ocho hermanos y maestro de profesión, llevaba ocho años dirigiendo la ciudad sin excesivos sobresaltos... hasta que todo cambió en 1987.

En esa época los socialistas seguían obsesionados con ganar poder municipal como fuera. Acatando las órdenes de las direcciones del partido, el secretario general del PSOE de Cádiz, José Luis Blanco, había logrado en 1985 fichar a Avelino Arias, alcalde andalucista de San Fernando, y a Luis Mario Aparcero, regidor independiente de Chipiona. Pero es que, además, en octubre de 1986, y con la ayuda inestimable de los populares entonces reunidos en AP, los socialistas se habían hecho con la Alcaldía de El Puerto aupando a Juan Manuel Torres en detrimento de Rafael Gómez Ojeda, del PCA. Satisfechos con el éxito de la operación portuense, socialistas y populares llegaron a la conclusión de que había que seguir acabando con los comunistas. Sólo tenían dos alternativas: Sanlúcar o Puerto Real, y vieron más factible la primera de esas opciones.

Las elecciones de 1987 habían ratificado la fortaleza de Medina, pero también es cierto que, al aumentar la Corporación Municipal de 21 a 25 concejales porque Sanlúcar había superado los 50.000 habitantes, los comunistas se quedaron sin la mayoría absoluta. Desde mediados de ese año el PCA ya reconvertido en IU se había quedado con 11 concejales, mientras que en la oposición se reunían los nueve ediles del PSOE liderados por Manuel Vital Gordillo, tres del CDS y dos de AP. Las puertas estaban abiertas de par en par para una moción de censura, y la oposición no tardó mucho en activarla.

Si en El Puerto la ruptura entre el PSOE y el PCA se justificó por los desencuentros sobre los Presupuestos municipales y el nuevo PGOU, en Sanlúcar tuvo un claro componente judicial. Todo estalló cuando en agosto de 1987 se desvelaba que el alcalde sanluqueño era procesado por un supuesto delito de malversación de fondos públicos junto a su primer teniente de alcalde, el también comunista Fernando Verdún. El caso también salpicaba a un ex edil del PCA y a seis particulares. Estaban acusados de, a través de facturas falsas, haber desviado 148 millones de pesetas de los fondos de empleo comunitario para la compra de vehículos y material en 1979. Medina, que además de la malversación era acusado de falsificación de documento público y de fraude al Estado, era puesto en libertad tras pagar una fianza de 4,5 millones de pesetas.

Diario de Cádiz informó en agosto de 1987 del procesamiento del alcalde de Sanlúcar / D.C.

José Luis Medina no se cortó un pelo. Dijo que no se había llevado un duro, que el decreto del Gobierno que regulaba estos fondos permitía emplear hasta el 30% de este montante económico para adquisión de material, que ese desvío de dinero fue acordado en comisión años atrás con los concejales del PSA y de la UCD y señalaba sobre todo que su procesamiento tenía un claro color político. Fuera como fuese, el PSOE no lo desaprovechó.

La moción de censura fue presentada por PSOE, CDS y AP en octubre de 1987, y los comunistas pusieron el grito en el cielo. Hubo manifestaciones en apoyo al alcalde y toda Izquierda Unida se movilizó a nivel nacional. Su coordinador federal, Gerardo Iglesias, amenazó al PSOE con romper todos los acuerdos municipales que tenían con ellos si perdían Sanlúcar. La presión, que fue total, terminó calando en el PSOE, pero lo hizo tarde y sin mucho efecto.

La moción de censura fue convocada para el viernes 18 de diciembre, y el alcalde de IU la trasladó al cine San Agustín. La excusa era que la sala era más grande y que así podría ir más gente, algo evidente, pero también lo llevaba al Barrio Alto, el principal refugio de IU en Sanlúcar.

Los días previos a la moción de censura se rumoreó que Medina dimitiría para ceder el puesto a otro concejal de IU y anular así ese pleno extraordinario, pero la propuesta, que era bien vista por el PSOE sanluqueño, contó con el rechazo frontal del regidor. Y también se dijo que no todos los concejales socialistas repaldarían la moción de censura, pero al final no hubo fisura alguna.

Es más, justo antes del inicio del pleno Manuel Vital recibía dos cartas. Una era del mismísimo secretario general del PSOE andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, que le conminaba a renunciar a la Alcaldía en pro de las alianzas con IU. Pero Vital mantuvo su postura “por una cuestión de moral personal”. La segunda carta fue más original. La mandaba el grupo de IU en Estepona y alertaba de que romperían allí el pacto con el PSOE de salir adelante la moción de censura en Sanlúcar. El cachondeo que tuvo que originar esa carta en las filas socialistas tuvo que ser de época.

Manuel Vital Gordillo (a la derecha), junto a Agustín Cuevas, que le relevaría en la Alcaldía en 1999.. / Nico

Como era de esperar la moción de censura salió adelante (14 votos frente a 11), Vital se convirtió en el primer alcalde socialista de la democracia en Sanlúcar, pero todo ello fue en medio de una bronca fenomenal, con insultos, gritos, discursos que tuvieron que ser interrumpidos o suspendidos y hasta con algún penoso corte de mangas. Y todo se vivió ante un importante despliegue policial, con refuerzos llegados desde Jerez que tuvieron que proteger a los vencedores de la moción de censura al término del pleno.

Las larguísimas tres horas que duró la sesión permitieron que el socialista Rafael García Raposo acusara al alcalde saliente de “haber montado un circo y haber soltado los leones”, Willy Meyer, de IU, llamó “chaqueteros” a los ediles de PSOE, CDS y AP, Vital justificó la moción de censura por la “inoperancia” y el “clientelismo político” del gobierno de IU, y Medina dijo orgulloso que él salía de la Alcaldía por la puerta grande mientras Manuel Vital “entraba por la gatera”.

Crónica de la moción de censura publicada en Diario de Cádiz el 20 de diciembre de 1987 / D.C.

Pocos meses después Medina era juzgado y quedaba absuelto de los delitos que se le imputaban. Con esa absolución en la mano IU presionó para recuperar la Alcaldía sanluqueña, pero ya no había nada que hacer. Es más, los comunistas sanluqueños tendrían que ver con el tiempo cómo el expediente que el PSOE le abrió a Vital y a sus ocho concejales quedaba en nada y también cómo Medina era derrotado, ahí sí en las urnas, en los comicios de 1991.

El periodista Carlos Medina, uno de los hermanos pequeños del único alcalde comunista que ha tenido Sanlúcar, elogia la bondad de José Luis y su solidaridad con los más necesitados, se muestra convencido de que el disgusto que le propició la moción de censura hizo que enfermara con un cáncer mortal que acabó con su vida en 2004 a la edad de 58 años, y desvela que con el paso del tiempo Manuel Vital se terminaría disculpando con su hermano por la presión judicial a la que le sometió.

Hoy Sanlúcar tiene una plaza que lleva el nombre de José Luis Medina y, aunque IU no ha vuelto a ganar allí unas elecciones desde aquel lejano 1987, los comunistas tienen una alcaldesa, con una minoría flagrante, sí, pero es alcaldesa. También tienen una pesadilla recurrente que les persigue. Se llama moción de censura.