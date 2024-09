Rota delega en la Diputación la recaudación de impuestos

El Ayuntamiento de Rota finalmente ha llegado a un acuerdo con la Diputación de Cádiz para mejorar su situación tributaria. En resumidas cuentas, el Consistorio delega en el organismo provincial la gestión de la recaudación de impuestos con el objetivo de optimizar sus recursos y mejorar la eficiencia en la recaudación de tributos.

José Javier Ruiz Arana, alcalde de la localidad roteña, explica que esta delegación no supondra un incremento en los costes financieros para la Corporación y que, además, esta decisión no se toma por un descontento por la gestión actual, que residía en el propio gobierno municipal. Con este nuevo método, el Ayuntamiento responde a la necesidad de ampliar los recursos humanos y técnicos disponibles para mejorar la eficiencia de la recaudación, especialmente en lo que respecta a los periodos de recaudación ejecutiva, que presentaban mayores dificultades para el Ayuntamiento.

Este convenio que firman Ayuntamiento y Diputación permite a los primeros beneficiarse de anticipos financieros a coste cero, lo que, presumiblemente, dotará a las arcas municipales de una mayor liquidez en aquellos meses en los que Rota recauda menos dinero. Esta inyección generará mayor equilibrio y solvencia que facilitará el pago a proveedores garantizando más estabilidad financiera en el Ayuntamiento. En el convenio también se resuelve que será la administración provincial quien cargue con las notificaciones tributarias, lo que supone un ahorro en costes y menor carga al personal del Ayuntamiento.

En cuanto a la atención a los contribuyentes, el alcalde también explica que aquellos ciudadanos que ya tienen domiciliados sus impuestos o realizan sus trámites de forma telemática no notarán cambios significativos. No obstante, los que necesiten acudir presencialmente serán atendidos en las nuevas dependencias del Servicio Provincial de Recaudación, ubicadas en la calle VeraCruz, informa el Ayuntamiento.

El acuerdo incluye la delegación de la gestión de varios tributos importantes, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías), las tasas por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo para las compañías de telefonía móvil, y las tasas por la recogida de residuos, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero. Sobre esta última tasa, el alcalde destacó que su complejidad ha aumentado recientemente debido a una normativa europea que ha encarecido los costes, por lo que el Ayuntamiento está trabajando en una nueva ordenanza y una estrategia de economía circular que se ajustará a la Ley 7/2022. Además, se promoverá un sistema más justo, en el que quien genere más residuos pague en consecuencia.

Con esta delegación, Rota se suma a la mayoría de municipios de la provincia que ya se benefician del Servicio Provincial de Recaudación, lo que permitirá gestionar la recaudación ejecutiva no solo a nivel local, sino en todo el territorio nacional. Ruiz Arana subrayó que esta ampliación del ámbito de actuación es clave para mejorar los índices de recaudación. Ruiz Arana también destacó que la delegación de la recaudación permitirá al Ayuntamiento beneficiarse de la profesionalización del Servicio Provincial, especialmente en áreas como la subasta de bienes, lo que mejorará el rendimiento de los procesos sancionadores y tributarios.

El alcalde concluyó señalando que este convenio no tiene un plazo de finalización a corto plazo, dado que dimensionar un servicio de esta envergadura requiere tiempo y estabilidad. No obstante, el Ayuntamiento está abierto a replantear el acuerdo si no cumpliera con las expectativas, aunque confía plenamente en los beneficios que este supondrá para la gestión y recaudación municipal.