¿Puede la provincia de Cádiz bajar del listón de los 100.000 parados? "Este año hemos roto una barrera", según el delegado de Empleo

Un gaditano o gaditana que naciera en agosto de 2007 se hará mayor de edad este año sin conocer un dato inferior a las 100.000 personas registradas en las listas del paro. Una cifra que incluso llegó a parecer una utopía cuando ese menor, en octubre de 2012, cumplió los cinco años y dos meses y el paro se había disparado ya al doble, rebasando la cifra de 200.000 personas. Ahora, ese joven que aún cuenta con 17 veranos y que puede comenzar a plantearse un futuro laboral en su tierra, puede albergar la esperanza de conocer algún día una cifra que baje a los cinco dígitos para cuantificar el número de parados.

En agosto de 2007 había 99.954 parados, última vez que se bajó de ese listón de los cien mil. El último dato sitúa el paro en la provincia en 117.578 personas. Aún hay 17.600 de diferencia, pero ha dejado de ser algo inalcanzable. Sobre todo teniendo en cuenta que agosto suele ser el mes en el que menos personas quedan en las listas del desempleo por la temporada turística alta y ya en ese mes de 2024 teníamos cifras similares a las de este mes de abril, 117.781 personas, lo que debe significar si nada se tuerce que este agosto será mejor. En el mes de abril la diferencia interanual entre un año y otro anda por los 11.000 desempleados menos, así que haciendo una cuenta sencilla, la estimación podría estar en las 106.000 personas si el verano no agranda esa brecha, lo que es probable.

Paro en Cádiz (2007 - 2025) Año / Mes Total Parados Notas Agosto 2007 99.954 Última vez < 100.000 Octubre 2012 200.000+ Se duplicó desde 2007 Diciembre 2007 108.632 Cierre de año Diciembre 2024 121.211 Cifra más baja desde 2007 Abril 2024 128.541 Interanual -11.000 parados Abril 2025 117.578 Actual Estimación Agosto 2025 106.000 Proyección verano

Aquel año 2007 terminó con 108.632 gaditanos parados. Desde entonces la cifra subió y subió debido a una crisis profunda que dejó los niveles de empleo por los suelos. Desde entonces, la cifra más baja de parados al terminar un año se dio en 2024, con 121.211. Muy mal se tiene que dar para que 2025 no acabe cerrando el año en niveles históricos en cuanto a reducción del paro y, continuando la tendencia, en número de afiliados.

Pasar la barrera

A estas cifras se aferra el delegado de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez, para comparar el actual 2025 con el año 2007, a pesar de que aún no contamos con los reducidos niveles de desempleo de aquel año. "Este año hemos pasado una barrera muy importante, que es haber alcanzado cifras de empleo en la provincia del año 2007, no de 2008 que es cuando yo empecé a trabajar en la oficina de empleo y donde venían a inscribirse cantidad de personas que quedaban desempleadas, fue brutal la de gente que venía, albañiles de la Costa del Sol, riadas diarias". Evita Sánchez por este recuerdo la comparativa con 2008 y alude a 2007, el año de la esperanza donde todo aquello aún no había pasado. "Estamos en esa barrera", admite.

Pero más allá de poner la cifra de los 100.000 en el horizonte para poder saltarla, el delegado pone el foco en otros datos, en la tendencia interanual, en esos 11.000 parados menos que en 2024 a estas alturas del año. Y sobre todo, apunta, en una convergencia de sectores que pueden ayudar a la desestacionalización. El comportamiento en sectores como la agricultura, la industria y la construcción están recuperando fuerza en cuanto a creación de empleo y recortando distancias, a pesar de que la diferencia es abismal, con el sector servicios. Sin ánimo de criminalizar ningún sector, subraya Sánchez, la dependencia del turismo hace que el empleo sea estacional. De ahí que enumera, entre el año 2019 y 2025 ha caído el paro en la agricultura un 35%, en la industria un 33% y en la construcción un 30,15%, mientras que en el sector servicios esa caída es del 19,86%.

Y entonces resalta otro dato que marca el buen camino en cuanto al trabajo se refiere. Los afiliados a la Seguridad Social y los autónomos están batiendo la serie histórica mensualmente, con 425.045 afiliados, entre los que hay 67.617 autónomos, unas cifras nunca vistas desde que hay registros (2009) para un mes de abril. Imposible de comparar con aquel idílico 2007, recuerdan, el que aún éramos incrédulos ante la crisis. En 2009 las cifras del paro ya estaban disparadas, con un final de año en más de 168.000 personas.

El paro en 2007

Pero dejemos al delegado y volvamos a las tablas de datos para recordar mejor aquel 2007. Ese agosto, sí, en el que teníamos menos de 100.000 parados y acababa de nacer nuestro gaditano o gaditana imaginario, ese agosto tenía por sectores registrados a 4.175 personas paradas en agricultura, 8.924 en industria, 13.865 en construcción, 48.062 en servicios y 24.928 sin empleo anterior. De estas personas, 61.939 eran mujeres, el 61% de los desempleados. Esa era la radiografía del paro, sin datos de afiliación porque como hemos explicado, no aparecen en el histórico hasta 2009.

Evolución del Paro por Sectores (2019 - 2025) Sector Caída en % (2019-2025) Agricultura -35% Industria -33% Construcción -30% Servicios -20% Afiliación a la Seguridad Social (Abril 2025) Indicador Valor Comentarios Total Afiliados 425.045 Récord histórico Autónomos 67.617 Récord histórico Aumento vs 2009 (aprox.) +70.000 Respecto a abril 2009

En abril de 2025 la foto fija del paro por sectores nos habla de 3.501 personas apuntadas en agricultura, 6.382 en industria, 10.254 en construcción, 81.514 en el sector servicios y 15.927 sin empleo anterior. De estas, 74.405 son mujeres, el 63,28%. La brecha de género no solo no se ha corregido sino que ha aumentado. Sin embargo, en tramos de edad y sexo las cifras actuales son mejores en jóvenes menores de 25 años, tanto hombres como mujeres, en ellas en el tramo de edad entre 25 y 44 años. Eso sí, se dispara en el tramo siguiente, donde las mujeres de más de 45 años son el tramo más abundante con 43.449 registradas (casi un 37% del total de parados).

En resumen, y teniendo en cuenta que estamos comparando meses diferentes (agosto de 2007 y abril de 2025) en agricultura hay 674 parados menos ahora, en industria hay 2.542 parados menos ahora, en la construcción hay 3.611 parados menos ahora, y en la categoría sin empleo anterior hay 9.001 parados menos ahora. Sin embargo, en el sector servicios hay 33.452 parados más. Es cierto que el mercado laboral no es el mismo, que la vida de este gaditano o gaditana que nació aquel verano es diferente y el cambio generacional está ahí, pero que la dependencia por ese sector es más que un hecho, aun cuando hace dieciocho años ya existía la estacionalidad y ya éramos un destino turístico.

En cuanto a la afiliación, si comparamos la de abril de 2009 con la actual podemos sumar unas 70.000 altas más en la Seguridad Social que entonces, cuando teníamos la crisis encima como ya hemos mencionado. Pero puede resultar interesante ver en qué sectores tenemos menos trabajadores que en aquellos años. Es el caso de las industrias extractivas, con poco peso en nuestra provincia, pero en tendencia a la baja; también en la construcción, un sector que ya en esas fechas había resultado castigado y cuya cotización continuó bajando hasta el punto de no haber alcanzado aún hoy los empleados que había entonces; y la Administración Pública y Defensa, con varios miles de empleados más hace 15 años.

A la contra, en los oficios donde se ha ganado peso en estos tres lustros, destaca el sector de la hostelería, donde casi se han duplicado los afiliados en la provincia con respecto a los que había aquellos años. Abril cerró con 425.045 personas afiliadas en la Seguridad Social en la provincia, cuando el techo está en las 437.218 personas registradas en agosto de 2024.

La convergencia

Y ahora volvamos al delegado de Empleo para plantearle su opinión sobre la brecha territorial. Tal y como plantean los sindicatos, Cádiz mejora cuando Andalucía mejora y cuando España mejora, siempre hay una diferencia insalvable que nos mantiene alejados del resto pero líderes de los ránkings de parados, y mientras que no se invierta en infraestructuras que nos haga más competitivos será difícil igualarnos al resto. Daniel Sánchez defiende que la convergencia sí que se está dando, "aunque vaya a pasos muy graduales, Andalucía esá convergiendo con el resto de España. Siempre vamos liderando la bajada del desempleo a nivel nacional, ahora ha vuelto a pasar en este mes de abril, con Cádiz como la tercera provincia de España con mayor descenso del desempleo (por detrás de Sevilla y Málaga) y Andalucía la primera comunidad. Entonces, poquito a poco".

Pero aprovecha el tema de las infraestructuras para pedir las que dependen del Gobierno central, con el desdoble de la N-IV o de la N-340, el corredor ferroviario o incluso la inversión en formación, "que aunque son nuestras las competencias (de la Junta de Andalucía), la financiación es estatal y seguimos infrafinanciados en materia de políticas activas de empleo". Y como el viento le viene a favor saca a relucir los decretos de su Ejecutivo para la simplificación de trámites con el que reducir las trabas a las empresas para que se implanten o la unidad aceleradora de proyectos a través de la cual se hace un seguimiento especial en sectores estratégicos.