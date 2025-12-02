Marlaska tendrá que comparecer en la Eurocámara para explicar la posible retirada de pruebas clave en el caso Barbate

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes, en la reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones (PETI), que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca el próximo 28 de enero en Bruselas para explicar la posible retirada de pruebas clave durante la misión que investigó los asesinatos de Barbate.

Esta decisión llega después de que la propia Eurocámara acusara al ministro de "ocultar pruebas" de la investigación en el informe elaborado por los eurodiputados que estuvieron en la provincia de Cádiz en mayo comprobando las circunstancias en las que se produjo la muerte de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate así como estudiar las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en su área de influencia.

En aquel informe se afeó al Ministerio de Interior que, días antes de la visita, se trasladara de lugar la zodiac en la que navegaban los guardias civiles que fueron arrollados por narcotraficantes. "Fue una seria obstrucción a la transparencia y a la investigación de los hechos que eran el objetivo de la misión", destaca el documento. Este informe salió adelante con el apoyo de las fuerzas de derecha y de extrema derecha de la Eurocámara y con la abstención de los socialdemócratas, liberales, verdes y otros grupos de izquierda.

Del mismo modo, en este informe se cuestionaba la decisión del Ministerio que dirige Marlaska de aprobar hace pocos meses el ascenso a varios de los responsables de la operación que derivó en los dos asesinatos ocurridos en el puerto de Barbate. Los eurodiputados afean que se decretara este premio en contra de "los deseos de los familiares" de los agentes que perdieron su vida y de otros que resultaron heridos.

Las preguntas que deberá responder Marlaska ante la Eurocámara

La zodiac que fue arrollada por la narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024. / Jucil

La Comisión de Peticiones (PETI) ha confirmado que la comparecencia se celebrará en la última semana de enero, y el ministro deberá responder ante los eurodiputados a varias cuestiones como por qué se retiró la patrullera implicada en los asesinatos antes de la llegada de la misión, quién dio la orden y bajo qué criterios y qué documentación y pruebas fueron apartadas.

Zona Especial de Seguridad

En concreto, la Eurocámara respalda que el Campo de Gibraltar sea declarada como Zona Especial de Seguridad en el ámbito comunitario debido al "elevado peligro" que supone para los agentes tener que combatir la delincuencia organizada en general y el narcotráfico a gran escala en particular. Por eso hace hincapié en que haya "más financiación estructural" y también "un refuerzo de los recursos humanos".