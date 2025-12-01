El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, ganador del premio 'Proyecto de Investigación' de MARES Circulares

MARES Circulares, el proyecto para la protección y conservación de entornos acuáticos y de la biodiversidad así como para el fomento de la economía circular impulsado por Coca-Cola, ha elegido el proyecto 'Plataforma satelital para la detección y monitorización de arribazones del alga invasora Rugulopteryx okamurae', del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, como ganador en la categoría Proyecto de Investigación de la octava edición de sus premios.

Este estudio científico, dirigido por Sara Haro, seleccionado por un jurado compuesto por expertos de universidades y entidades públicas y coordinado por Chelonia, ha recibido una dotación económica de 10.000 euros para impulsar su desarrollo. Además del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, el proyecto CICERO, desarrollado por la empresa balear Garau Ingenieros S.L.U., también ha sido galardonado en estos premios, en la categoría de Iniciativa empresarial innovadora.

Con estos galardones, MARES Circulares busca apoyar soluciones transformadoras y tecnologías innovadoras que contribuyan a mitigar el problema de la basura marina, restaurar los ecosistemas y promover modelos de economía circular. Desde su puesta en marcha, el programa ha reconocido 18 estudios científicos y 10 iniciativas empresariales.

Una plataforma satelital para monitorizar la invasión del alga asiática

El proyecto 'Plataforma satelital para la detección y monitorización de arribazones del alga invasora Rugulopteryx okamurae' supone el desarrollo de una plataforma web de acceso abierto que mediante algoritmos avanzados permite detectar, monitorizar y cuantificar los arribazones del alga invasora Rugulopteryx okamurae a partir de imágenes satelitales.

Esta herramienta permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante impactos ambientales y socioeconómicos, mejorar la gestión de especies invasoras, impulsar una gestión costera eficaz y resiliente, combinar ciencia abierta, teledetección y herramientas digitales para facilitar la toma de decisiones.

La llegada masiva del alga asiática —una de las principales amenazas detectadas en estudios recientes sobre los ecosistemas de Posidonia oceanica— afecta gravemente a la biodiversidad, la actividad pesquera y el turismo en zonas costeras. La plataforma permitirá monitorizar este fenómeno en tiempo casi real en el litoral atlántico y mediterráneo andaluz, con potencial para ampliarse a otras regiones.

"Gracias a este premio podremos consolidar un sistema de observación costera que ayude a anticipar impactos y mejorar la gestión ambiental en nuestras costas", señala Sara Haro, responsable del estudio.

"Con MARES Circulares queremos no solo reducir el impacto de los residuos en nuestros mares, sino también impulsar la innovación y el conocimiento científico que nos permita avanzar hacia ecosistemas marinos más saludables y que permitan preservar la biodiversidad de este medio. Año tras año vemos cómo surgen nuevas soluciones que nos acercan a ese objetivo", afirma Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

MARES Circulares: un compromiso transformador con los ecosistemas marinos desde 2018

Desde 2018, MARES Circulares ha trabajado activamente en la protección de los ecosistemas marinos en España y Portugal, logrando recoger más de 3.016 toneladas de residuos, incluyendo 31 toneladas de PET. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la participación de más de 60.733 voluntarios que han realizado limpiezas en playas, entornos acuáticos y reservas marinas. En términos educativos y científicos, ha premiado a 19 estudios y 11 start-ups y formado a más de 100.000 personas, gracias a su gran labor impartiendo cursos de sensibilización y jornadas científico-técnicas en más de 230 municipios.

Este programa, que hasta la fecha ha colaborado con más de 1.700 entidades, ha demostrado, año tras año, cómo la acción colectiva puede marcar la diferencia en la protección de los entornos acuáticos y la conservación y restauración de la biodiversidad.

MARES Circulares, un programa de alianzas

MARES Circulares es una iniciativa impulsada por Coca-Cola en España y Portugal, nacida en 2018 que cuenta con la colaboración de las asociaciones Chelonia, la Asociación Vertidos Cero, la Fundación Ecomar, la Liga para a Protecção da Natureza (LPN) y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, así como la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MARES Circulares está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con: