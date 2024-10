La 'guerra' abierta en Rota entre Ayuntamiento y vecinos por un chiringuito saca a relucir los límites legales del ocio

Rota/Hace casi un mes que se acabó el verano y con ello la temporada alta en localidades como Rota, uno de los municipios con mayor población estacional de la provincia gaditana. Sin embargo, aunque a veces se olvide, existe población fija en estas localidades, que viven y tributan, y a los que la palabra verano no tiene porqué convertirse en sinonimo de vacaciones, y el término ocio no tiene que pisar al de descanso. Eso han debido pensar los vecinos de un nuevo establecimientos que ha abierto sus puertas en Rota este verano, el Chiringuito Playa Virgen, y que tras cuatro meses catalogados como "un infierno", continuan a las grescas con la administración local, que ha ido toreando y sorteando las quejas de estos vecinos con respuestas que, pese a poder estar justificadas legalmente, no convencen y denotan una ambigüedad en la que siempre sale victorioso el 'ocio' de estos Municipios Turísticos donde los vecinos, los de todo el año, quedan siempre relegados al último escalón de esta pirámide.

Este medio ha hablado con las partes, en un ejercicio en el que se puede llegar a la conclusión de que ambas poseen la razón, y a la vez, ninguna. Este chiringuito, regentado por varios socios que no son neos en la matería, abrió sus puertas el pasado 7 de junio en la playa de la Costilla de Rota. El día anterior, 6 de junio, con las pruebas de sonido de cara a la apertura, la convivencia ya se antojaba algo convulsa, pues los vecinos ya realizaron las primeras llamadas por ruidos y molestias. "La propia Policía Local nos dijo que no tenían ninguna documentación para abrir, ni licencia de apertura alguna", comenta una vecina afectada. Ante ello, el Ayuntamiento aclara que en la actualidad las aperturas se realizan mediante declaración responsable en el mismo día del inicio de la actividad, que en este caso fue el día 7 de junio, y que anteriormente el establecimiento sí contaba con licencia de instalación, ya que esta es obligatoria para que la Junta de Andalucía pueda autorizar la ocupación de dicho espacio de playa, de dominio público. "Todo ha sido correcto y limpio", explican fuentes del Consistorio.

No todo queda ahí, pues durante los meses de veranos los vecinos aseguran haber estado sufriendo ruidos "como si fuera una discoteca al aire libre". Ante la reiteración de estos y las llamadas a la policía en las que respondían que no podían hacer nada porque, según comentan, tenían permiso para música, los vecinos fueron a hablar con el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento roteño. "Nos dijo que era imposible que tuvieran permiso para música", afirma una vecina que estuvo presente en esa visita al técnico. "El Consistorio se inventa que por ser establecimiento de Costa pueden tener música pero no sabemos en que normativa o decreto se fundamentan", continúan, aludiendo a una ordenanza que reza que solo se permiten equipos sin amplificación sonora. "Una televisión ya es amplificación sonora", comenta indignada una vecina.

Las 'actuaciones en directo de pequeño formato' en Rota como 'Municipio Turístico'

La respuesta del Ayuntamiento matiza y difiere mucho de todos los términos usados por los vecinos de esta comunidad. "Ningún chiringuito en Andalucía puede tener licencia de música porque el decreto que regula a los establecimientos de hosteleria (155/2018) aporta que para permitirla los locales deben de estar cerrados", aporta Daniel Manrique, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota, apuntando que en ningún momento el Consistorio ha podido afirmar que algún chiringuito tenga esta licencia: "es imposible". El Ayuntamiento se acoge al decreto que permite que las localidades con denominación 'Municipio Turístico' de la Junta de Andalucía -en la provincia de Cádiz hay nueve- puedan regular algunas cuestiones en materia de permisos a los establecimientos o a las grandes superficies, entre otras. Entre esas cuestiones, la administración local alude a las 'actuaciones en directo de pequeño formato', que sí permite la amplificación sonora en terrazas en un periodo horario que marca la Junta de Andalucía de 18:00 a 00:00 horas. "Nosotros ponemos un horario inferior a lo que permite el propio decreto", recalca Manrique.

Estas denominadas "actuaciones en directo de pequeño formato" constatan una ambigüedad que permite a estos establecimientos rozar e incluso sobrepasar la legalidad vigente bajo el amparo de este decreto. De hecho, la mayoría de los municipios de Andalucía cuentan con solo 24 actuaciones extraordinarias durante todo un año. Sin embargo, estas 'actuaciones en directo de pequeño formato' no tienen ningún límite. "Pueden hacerla todos los días dentro del horario establecido", asegura el Ayuntamiento, que informa que ni siquiera tienen que estar autorizadas expresamente por la administración. La diferencia entre actuación extraordinaria y este "pequeño formato", ni siquiera el Ayuntamiento es capaz de definirla: "es la entidad", apuntan, para terminar reconociendo que "son matices muy pequeños". "Para no tener problemas, lo restringimos a horas que no son de descanso: ni siesta, ni noche", afirman de ese tramo horario entre las 18:00 y las 23:00 horas -una menos de las 00:00 horas como límite que marca la Junta-.

Salvado, de aquella manera y bajo un decreto ambigüo y entre alfileres, este asunto de las actuaciones por el Ayuntamiento, los vecinos insisten en que los decibelios en este establecimiento son superiores al resto. "El resto de chiringuitos de la Playa de la Costilla llevan años y nunca han tenido problemas con ellos", añaden en la comunidad, que confirman a este diario que la potencia sonora se encuentra "muy por encima de los niveles estipulados por Medio Ambiente". Sin embargo, explican que la Policía Local no cuenta con sonómetros para medirla y que las mediciones que sí se han hecho los vecinos de manera privada no tienen ninguna validez administrativa. "Tenemos picos de 90 decibelios en un sexto piso", afirma una vecina.

"El problema es poner 15 altavoces y 2 subgraves. Te tiembla el cuerpo por dentro, es una discoteca", insiste una de las denunciantes, que resalta que posee un embarazo de alto riesgo y que es conocedora de que otro vecino sufrió un derrame cerebral fruto del estrés. "Nosotros no estamos de vacaciones, es un edificio de residentes. Nos han dicho que los vecinos tenemos que ser comprensivos pero, ¿quién nos comprende a nosotros? Están jugando con nuestra salud", denuncia una vecina.

Nosotros no estamos de vacaciones, es un edificio de residentes y están poniendo en peligro nuestra salud”

"Hay más de 250 familias afectadas", expresa una de las denunciantes, afirmando a este medio que son centenares de denuncias las impuestas. "Hay solo dos escritos", replica el Ayuntamiento de Rota. La comunidad insiste en que el problema es que el Consistorio cobra 10 euros por cada copia de la denuncia, pero desde la administración afirman que "son totalmente gratis desde la sede eléctronica". En un comunicado de prensa de la comunidad de vecinos, lamentaron que "hasta la fecha, seguimos sin noticias, al respecto, por parte del Consistorio", algo que el Ayuntamiento ha desmentido categóricamente. "Se ha contestado a los dos escritos que se han presentado, otra cosa es que las argumentaciones no les gusten a los denunciantes", explica a este medio Daniel Manrique.

De hecho, el teniente de alcalde concisa que hay un único expediente sancionador trasladado por la policía a causa de los ruidos en el mencionado chiringuito, correspondiente al 14 de julio, día en el que España ganó la pasada Eurocopa. "Este chiringuito ha tenido un bloque que ha sido menos permisivo que otro, es la única diferencia", responde el delegado al porqué este establecimiento tiene este problema que ninguno de los demás chiringuitos de la zona poseen. "Los dueños regentan otro chiringuito en otra zona de Rota, con las mismas características, y no hemos recibido ninguna queja", sentencia Manrique.

El chiringuito sigue instalado pese a que solo posee, en principio, licencia estacional hasta el pasado 14 de octubre.

La última queja de los vecinos corresponde al desmontaje de este establecimiento que, según explica una denunciante, debería de haber estado totalmente desmontado por normativa el pasado 14 de octubre, y no fue así. La vecina comenta a Diario de Cádiz que "he escuchado que los dueños no iban a desmontar porque lo tenían hablado con el Ayuntamiento para pagar una sanción de 200 euros". "Es falso", afirma rotundamente Daniel Manrique, ya que "nosotros no podemos poner sanciones por ese motivo porque el montaje y el desmontaje corresponde a la Junta, que es la que posee el dominio público marítimo-terrestre". Además, el delegado aclara que en otros casos los chiringuitos solicitan a la administración andaluza una permanencia y que, mientras se tramita, se permite que el local siga instalado sin actividad.

"Lo que no queremos es que vuelvan a marzo y se repitan estos cuatro meses de infierno", reclaman desde la comunicad de vecinos. "Si yo no tengo incumplimientos por parte de este chiringuito, poco puedo hacer. No podemos hacer una medida especial según los vecinos que tenga al lado. No nos podemos cargar el turismo en Rota, no puedo darle otra respuesta", aluden desde el Consistorio.

Mientras, los vecinos anuncian que, "tras la incompetencia y el desamparo de la administración local", han pasado a instancias mayores, es decir, a la Junta de Andalucía. Explican que ya han recibido contestación de la administración andaluza remitiendo la denuncia a la Consejeria de Medio Ambiente. "Todo ha sido a nivel administración pero ya hemos tenido reuniones vecinales para iniciar la vía penal. Tenemos contactos con una abogada y nos está asesorando para dar los pasos adecuados y acabar con esta pesadilla", avisan los vecinos. Continuará...