Un guardia civil herido en Chiclana durante una persecución reabre el debate sobre la falta de medios contra el narcotráfico

Un agente de la Guardia Civil sufrió una grave lesión en el pie al clavarse un hierro mientras perseguía a un petaquero.

Un guardia civil resultó herido en Chiclana el pasado fin de semana durante una persecución nocturna a un petaquero, nombre con el que se conoce en la zona a quienes transportan bidones de gasolina para abastecer a las narcolanchas. El agente sufrió una grave lesión en el pie al clavarse un hierro mientras intervenía en el operativo, según ha informado la asociación profesional Jucil en Algeciras, que le ha trasladado su apoyo y deseos de pronta recuperación.

El suceso ha vuelto a poner de relieve la falta de medios materiales y humanos con los que cuentan las patrullas que operan en la provincia de Cádiz. “Los guardias civiles estamos al límite”, advierte Jucil, asociación mayoritaria en el instituto armado, que insiste en la necesidad de reforzar las plantillas y declarar el Campo de Gibraltar como de Especial Singularidad, una medida que permitiría atraer y retener agentes en un territorio con una presión delictiva constante.

Andalucía, epicentro del narcotráfico

La denuncia llega apenas días después de que la Fiscalía General del Estado publicara su memoria anual, en la que subraya que el narcotráfico deteriora gravemente la seguridad en España y que Andalucía vuelve a situarse como epicentro de este fenómeno. La institución describe cómo las mafias actúan con actitud desafiante hacia las Fuerzas de Seguridad, utilizando narcolanchas y armas de guerra con una estética paramilitar.

Los datos son elocuentes: en 2024 se registraron 5.276 procedimientos por tráfico de drogas en Andalucía, con aumentos en casi todas las provincias. Huelva, por ejemplo, ha experimentado un incremento del 600% en incautación de cocaína (de 558 kilos en 2023 a 2.972 en 2024). En Granada, bandas internacionales se han hecho fuertes en el cultivo de marihuana, desplazando a clanes locales y aumentando la violencia. Málaga, por su parte, es ya la tercera provincia con más causas en España, solo por detrás de Barcelona y Madrid.

Cádiz sigue siendo territorio crítico, marcado por episodios de violencia extrema, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024.

“De los discursos a los hechos”

Para Jucil, estos datos demuestran que el problema no se resuelve con medidas puntuales. La asociación denuncia que la desaparición del Ocon-Sur, la unidad especial de coordinación contra el narcotráfico, ha dejado un vacío operativo que hoy aprovechan las mafias para expandirse a nuevas rutas y provincias.

Entre sus reivindicaciones destacan:

Refuerzo inmediato de plantillas en las provincias más castigadas.

en las provincias más castigadas. Inversión sostenida en medios materiales y tecnológicos .

. Recursos marítimos adecuados para combatir a las narcolanchas.

adecuados para combatir a las narcolanchas. Reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo.

“Pese a los esfuerzos policiales, el narcotráfico se expande, la violencia crece y la seguridad se deteriora. Es hora de que el Gobierno pase de los discursos a los hechos”, concluye la asociación.