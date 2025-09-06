La Fiscalía alerta del “espectáculo lamentable” de las narcolanchas y del auge del narcotráfico en Andalucía

La Fiscalía General del Estado ha puesto este viernes el foco en el sur de España en su memoria anual del ejercicio 2024, al advertir del “espectáculo lamentable y llamativo” que suponen las narcolanchas en las costas andaluzas y del auge de las organizaciones criminales que operan a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. Un fenómeno que no solo multiplica la entrada de hachís y cocaína, sino que también se entrelaza con la migración irregular a través de Argelia.

El Ministerio Público describe cómo las embarcaciones de alta velocidad, prohibidas por ley, se exhiben a plena luz del día en un desafío abierto al Estado. Una violencia que ya ha dejado episodios dramáticos, como el asesinato de dos guardias civiles arrollados en Barbate o la muerte de cinco tripulantes de estas lanchas en distintos incidentes.

La memoria subraya que las narcolanchas han ampliado sus itinerarios más allá del Estrecho, utilizando ya la desembocadura del Guadalquivir como nueva vía de entrada de hachís y cocaína hacia Cádiz y Sevilla, con destino al resto de Europa. Solo en diciembre de 2024 y enero de 2025 se intervinieron diez toneladas de cocaína en esta zona en apenas dos semanas.

El Ministerio Público también alerta del auge de las llamadas guarderías, escondites utilizados por redes criminales tanto para migrantes como para patrones y embarcaciones, lo que permite a estas organizaciones combinar el tráfico de drogas con la trata de personas. Buena parte de estas estructuras se asientan en España, pero están estrechamente vinculadas con Argelia, que se ha consolidado como uno de los principales puntos de partida.

El cambio en los patrones de migración preocupa especialmente. Las pequeñas pateras han dejado paso a barcos de pesca y embarcaciones más sofisticadas, capaces de transportar a un mayor número de personas en un solo viaje. La Fiscalía de Cádiz alerta además del uso de camiones que parten del puerto de Ceuta con supuestas cargas vacías y que en realidad ocultan migrantes, recogidos después en Algeciras y trasladados clandestinamente fuera de la provincia. También se detecta un aumento del método conocido como look alike, con el uso de pasaportes auténticos por personas que no son sus titulares pero presentan parecido físico.

En el plano judicial, Málaga destaca por un aumento del 28,65% en procedimientos por narcotráfico, situándose como la tercera provincia de España tras Barcelona y Madrid. En Andalucía, en conjunto, se contabilizaron 5.276 procedimientos en 2024.

La reacción de Jucil

La asociación mayoritaria en la Guardia Civil, Jucil, ha advertido de que la memoria evidencia una realidad alarmante: “el narcotráfico deteriora gravemente la seguridad en España y, en particular, en Andalucía”. Según la organización, los datos chocan con los “balances triunfalistas” del Ministerio del Interior sobre el Plan del Campo de Gibraltar.

“Los guardias civiles estamos al límite”, denuncia Jucil, que recuerda el repunte de la violencia en Cádiz y el incremento de incautaciones en Huelva —un 600% más de cocaína que en 2023—, así como la irrupción de mafias internacionales en Granada y el alza de causas judiciales en Málaga.

La asociación reclama declarar el Campo de Gibraltar y la costa andaluza Zona de Especial Singularidad (ZES), reforzar plantillas, aumentar la inversión en medios tecnológicos y dotar de recursos marítimos adecuados para hacer frente a unas organizaciones criminales cada vez más poderosas.

“La memoria demuestra que, pese a los esfuerzos policiales, el narcotráfico se expande, la violencia crece y la seguridad se deteriora. Es hora de que el Gobierno pase de los discursos a los hechos”, concluye Jucil.