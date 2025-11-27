Los empresarios de Cádiz condicionan el futuro económico de la provincia al impulso de las infraestructuras

La Convención Empresarial 2025 de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha reunido este jueves en el Centro de Convenciones Valentín de Chiclana de la Frontera a más de trescientos empresarios, directivos, representantes institucionales, expertos y agentes sociales para analizar uno de los grandes desafíos de la provincia: la necesidad urgente de infraestructuras.

Bajo el lema “Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro”, la jornada ha consolidado este foro bienal como uno de los principales espacios de reflexión económica de la provincia, con una participación activa de todos los sectores productivos y, por primera vez, con un protagonismo destacado de los sindicatos UGT y CCOO, que han intervenido de forma conjunta en la mesa de debate dedicada a diseñar una agenda provincial de infraestructuras.

La Convención ha contado con una amplia representación institucional, empresarial y social: el alcalde de Chiclana, José María Román Guerrero; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco; Teófila Martínez Saiz, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; el alcalde de La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez; el alcalde de Rota, Javier Ruiz; los representantes de la Gibraltar Chamber of Commerce, George Desoisa y John Isola; el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, y la secretaria general de la CEC, Carmen Romero Matute.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha destacado que la provincia “no puede seguir esperando proyectos que llevan décadas pendientes mientras otras regiones avanzan a un ritmo mayor”. Ha recordado que Cádiz arrastra déficits en carreteras, ferrocarril, energía, agua y conectividad digital que “limitan la competitividad, encarecen los costes logísticos y frenan la llegada de nuevas inversiones”. Santos ha defendido que “esto no va de colores políticos ni de ciclos electorales; las infraestructuras son la diferencia entre competir y quedarse atrás”, subrayando que la provincia necesita un enfoque coordinado y estable en el tiempo.

“Cádiz tiene talento, tiene empresas potentes, tiene una posición geoestratégica privilegiada y tiene sectores en crecimiento… Lo que no tiene son las conexiones que nos permitan competir en igualdad de condiciones con otros territorios”, ha afirmado. El presidente ha advertido que “cuando Cádiz compite consigo misma, pierde; cuando Cádiz se alinea y habla con una sola voz, gana”. Y ha añadido: “No venimos solo a señalar carencias, sino a plantear soluciones basadas en datos, propuestas y realismo. Hoy no levantamos una queja: levantamos una propuesta”. Santos ha reconocido expresamente el papel de los agentes sociales y ha agradecido la participación de Paula Fernández Danino (UGT Cádiz) e Inmaculada Ortega (CCOO Cádiz), al considerar que “cuando sindicatos y empresarios caminamos juntos, las cosas avanzan”.

Las intervenciones técnicas han aportado una visión estratégica sobre los factores que condicionan la competitividad. Abraham Carrascosa, director de Inversiones e Infraestructuras de Cremades & Calvo-Sotelo, ha analizado el vínculo directo entre inversión en infraestructuras, crecimiento y atracción de proyectos, subrayando que “la estabilidad en la planificación y la certidumbre regulatoria son claves para transformar el potencial económico en realidad”.

En la primera mesa redonda, representantes de la gran industria, el ámbito marítimo-portuario, el sector agrario y la ingeniería —Antonio Moreno Zorrilla (AGI), Bernardino Copano (APEMAR), Juan Jesús García de Pablo (AZVI) y Belén Padilla (ASAJA-Cádiz)— han coincidido, moderados por Ana Huguet, directora de Contenidos Informativos de 7TV Cádiz, en que la provincia necesita priorizar proyectos que ayuden a reducir costes logísticos, mejorar la seguridad vial y acelerar la llegada de inversiones, alertando de que los actuales cuellos de botella limitan tanto el crecimiento empresarial como la competitividad del territorio.

La segunda mesa, “Diseñando el futuro de las infraestructuras de la provincia: actores necesarios”, moderada por Salud Botaro, coordinadora de Canal Sur Radio en Cádiz, ha contado con la participación de Jorge Fernández-Portillo, secretario general de FAEC y presidente de la Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Agua de la CEC; Paula Fernández Danino, secretaria general de UGT Cádiz; Inmaculada Ortega, secretaria general de CCOO Cádiz; y Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. En un debate centrado en cómo articular una agenda provincial de infraestructuras que no dependa del calendario político, los participantes han coincidido en la necesidad de una planificación estable, colaboración público-privada y cohesión territorial para recuperar competitividad.

Durante la jornada se han proyectado resúmenes ejecutivos del informe técnico de infraestructuras elaborado por la CEC, fruto de un proceso de escucha con todas sus asociaciones. El documento recoge una panorámica exhaustiva del estado real de las conexiones en la provincia, a la que se añadirán las conclusiones de la Convención.

Entre las prioridades identificadas destacan:

Carreteras: cuellos de botella estructurales. AP-4 Cádiz–Sevilla: necesidad de un tercer carril ante la saturación creciente. N-IV Los Palacios–Jerez: duplicación urgente de los 66 km pendientes que conectan con el Aeropuerto de Jerez. A-48 Vejer–Tarifa–Algeciras: desdoble completo de los 75 km sin autovía, clave para turismo y logística. A-381 Jerez–Los Barrios: culminación del último tramo y mejora del firme. Red secundaria: firme agotado, puntos negros y nudos críticos como Tres Caminos, A-480, A-491 o A-373.

Ferrocarril: la gran brecha competitiva. El informe subraya que Cádiz sigue sin Alta Velocidad y que el eje Algeciras–Bobadilla es el principal cuello de botella del sur de Europa, imprescindible para la competitividad del Puerto de Algeciras y de la industria. También se destaca la necesidad de mejorar el corredor Cádiz–Sevilla, tanto para viajeros como para mercancías.

Puertos: potencia sin conexiones suficientes. En la Bahía de Cádiz, la nueva terminal de contenedores debe conectarse cuanto antes a la futura terminal ferroviaria de Jerez y, en Algeciras, las ampliaciones previstas exigen mejores accesos viarios y ferroviarios para sostener su liderazgo mediterráneo.

Aeropuerto de Jerez. Con 950.000 pasajeros al año, el aeropuerto necesita nuevos enlaces internacionales, una mejora real del acceso por carretera y horarios ferroviarios adaptados, así como la actualización del sistema ILS para evitar desvíos por niebla.

Infraestructuras hidráulicas. La dependencia de obras de emergencia revela un déficit estructural. La presa de Gibralmedina y la conexión Bornos–Guadalcacín aparecen como actuaciones estratégicas.

Energía. Pese a los más de 3.400 MW renovables, la falta de subestaciones operativas —como La Pedrera en Chiclana o El Parralejo en Vejer— frena el crecimiento industrial. Dos grandes proyectos industriales no han podido avanzar por la saturación de la red.

Digitalización y suelo industrial. Persisten zonas sin fibra simétrica o sin estabilidad para procesos críticos. Además, la provincia apenas cuenta con 345 hectáreas de suelo industrial disponible, y el proyecto Lógica continúa sin avances definitivos tras más de dos décadas.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha cerrado la Convención con un mensaje centrado en la unidad y la ambición estratégica para Andalucía. “Hoy estamos hablando de infraestructuras, y lo seguiremos haciendo porque tienen que pasar de reivindicación a realidad. Porque cuando hablamos de infraestructuras estamos hablando de empleo, de cohesión territorial, de competitividad. No queremos privilegios, pero tampoco agravios. Aquí estamos las organizaciones empresariales para dar voz al tejido productivo, para trasladar a las administraciones las propuestas y necesidades de la empresa allí donde se deciden las reformas. Las sociedades progresan cuando se escucha a quienes dan empleo, porque poco hay más progresista que una empresa y poco hay más fructífero que el apretón de manos que sella un acuerdo. En este tiempo de la imposición y la búsqueda del titular llamativo, es necesario recordar el valor del Diálogo Social, que lleva más de cuatro décadas funcionando”.

La CEC ha agradecido públicamente el apoyo de las instituciones y empresas patrocinadoras: Sharp, Grupo Carrod–Nunadrola, Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Chiclana, CEEI Bahía de Cádiz, Nomadora y Cajamar.