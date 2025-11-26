La Diputación reforzará su inversión en las carreteras provinciales con un 30% más de presupuesto en 2026
Desayuno-coloquio de la Diputación Provincial y el Grupo Joly
Almudena Martínez del Junco reclama un tercer carril completo para la AP-4 que llegue hasta Cádiz y bonificaciones en la AP-7 hacia Málaga
Galería: Fotos del desayuno-coloquio 'Infraestructuras: un pilar esencial para el desarrollo de la provincia' de la Diputación Provincial de Cádiz
La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, anunció este miércoles en el foro Infraestructuras: Un pilar esencial para el desarrollo de la provincia celebrado en Algeciras que el próximo presupuesto de la entidad que encabeza se ampliará en un 30% para mejorar las carreteras de la red de su competencia. “Estamos actuando en la carretera de Lora, en el Pedroso II que da acceso a Paterna, haciendo un carril ciclo peatonal y en el Puerto de Conil, con una inversión de 5 millones de euros”, confirmó la presidenta.
Martínez del Junco desveló que a su llegada al Gobierno se encontró el Plan Provincial de Carreteras anterior sin ejecutar. “En estos dos primeros años lo hemos puesto en marcha y ahora damos prioridad a las carreteras provinciales con el plan 2025-2027”. El nuevo plan abordará reformas en la zona de Los Naveros, en Vejer de la Frontera; la carretera de Mesa de Astas, de Jerez de la Frontera, que se vio afectada por la pasada dana; la carretera de Puerto de Gáliz que da servicio a Jimena; y la carretera provincial de Bolonia para acceso a esta emblemática playa.
Además de este anuncio, la presidenta de Diputación de Cádiz reclamó el tercer carril de la AP-4 en dirección Cádiz, para que la ampliación no se quede solo en Los Palacios (Sevilla). Martínez del Junco también denunció el alto precio del peaje de la AP-7 que interconecta las provincias de Cádiz y Málaga: “Es el peaje más caro de España y es necesario abaratarlo o bonificarlo”.
