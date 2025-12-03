Diario de Jerez y el Ayuntamiento buscan las historias más entrañables de la ciudad

Diario de Jerez y el Ayuntamiento invitan a los vecinos a compartir sus mejores anécdotas y recuerdos del Jerez de antaño. Las tres historias más originales serán premiadas con una tarjeta regalo de 200 euros de El Corte Inglés, en una iniciativa que busca mantener vivas las pequeñas grandes narraciones que forman parte de la identidad local y honrar la memoria de la ciudad y su gente.

El certamen estará activo del 2 al 15 de diciembre de 2025, plazo durante el cual los participantes podrán enviar su historia a través del formulario habilitado. La participación es gratuita y limitada a un único envío por persona. Para optar al premio, será necesario completar el cuestionario con datos veraces y rellenar el recuadro de texto con la historia.

Dos redactores de Diario de Jerez seleccionarán las tres historias más originales, que recibirán como reconocimiento una tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 200 euros. El fallo se comunicará el 18 de diciembre por correo electrónico, y los ganadores deberán confirmar la recepción para formalizar el premio. Este será personal e intransferible y no podrá canjearse por su valor en metálico.

El concurso quiere fomentar la participación ciudadana y preservar, a través de los propios vecinos, los recuerdos que han dado forma a la identidad de Jerez. Pequeños episodios familiares, vivencias de barrio, escenas cotidianas o personajes locales, cualquier historia que recoja un fragmento del pasado de la ciudad tendrá cabida en esta convocatoria.

Jerez 2031: Ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura

Con esta iniciativa, Diario de Jerez y el Ayuntamiento invitan a la ciudadanía a compartir su memoria y contribuir a que esas voces del pasado sigan vivas en el presente.