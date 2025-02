Detenido en Málaga por simular su propio secuestro en San Fernando

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en la provincia de Málaga a un vecino de San Fernando de 36 años por simular su propio secuestro.

Los hechos se remontan al pasado 31 de enero, cuando los padres y la novia de esta persona acudieron a la Comisaría de San Fernando para interponer una denuncia por la desaparición del hombre. Allí explicaron que habían recibido una foto en la que se le veía maniatado y sin camiseta. Poco después les llegó por whatsapp un mensaje de audio en el que el hombre, visiblemente alterado, les decía que había sido secuestrado y que no acudieran a la Policía porque sus captores le habían amenazado con hacerle daño si esto se producía.

El sujeto, que vivía con sus padres, llevaba un año y medio fingiendo que le había tocado 1.400.000 euros en la Bonoloto, por lo que había dejado su trabajo. Además, se había comprado un piso en Jerez por valor de 400.000 euros. Según apuntan fuentes consultadas por este medio, parece ser que el hecho de tener que firmar las escrituras de la nueva vivienda y abonar la suma estipulada podría haberle hecho darse cuenta de que su mentira llegaba al final. Así las cosas, no se le ocurrió otra idea que fingir su propio secuestro.

Tras conocer la desaparición, agentes de la Unidad de Policía Judicial de San Fernando pidieron apoyo a la Comisaría Provincial de Cádiz, temiendo que en esas horas críticas el hombre fuera asesinado.

La situación llegó al punto que desde Cádiz se habló con la Unidad Central en Madrid, desde donde se enviaron a tres inspectores de la UDEV expertos en secuestros para tratar de averiguar qué había ocurrido con este hombre al que se había tragado la tierra, puesto que desde su última comunicación el móvil había dejado de dar señales de vida. La complicada investigación la puso en marcha la Policia Judicial de San Fernando, con el apoyo de UDEV Cádiz y UDEV Central.

Para la resolución del caso, además de la pericia y el esfuerzo policial, fue decisiva la rapidez en la toma de decisiones del juez que llevó el caso, y que puso todo de su parte para priorizar los mandamientos que permitieron realizar gestiones para dar con su ubicación.

Finalmente, apenas 12 horas después de presentarse la denuncia en San Fernando, la Policía pudo corroborar que el hombre se encontraba en la provincia de Málaga, por lo que urgentemente se puso en marcha un dispositivo y varios agentes se desplazaron hasta la Costa del Sol.

Allí, en una gasolinera, encontraron al hombre en el interior de un coche. Menos de 24 horas después de denunciado su supuesto secuestro. Como no sabían si sus captores estaban cerca decidieron esperar unas horas, hasta que viendo que no sólo no ocurría nada sino que, además, el hombre salía a comprar unos sandwiches y unas bebidas, decidieron acercarse y le preguntaron qué narices estaba haciendo.

Al confesar que todo había sido una nueva trola propiciada por su primera mentira en forma de premio millonario, los agentes lo detuvieron acusado de simulación de delito. Tras un juicio rápido se le ha condenado a pagar una multa por la situación de alarma creada, no sólo entre sus progenitores y su pareja sino entre los agentes policiales, tres de los cuales tuvieron incluso que desplazarse de la capital de España abandonando otros casos reales.