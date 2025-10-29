Adjudican por 16 millones las obras en 130 kilómetros de carreteras en Cádiz y Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado recientemente la adjudicación de un contrato valorado en 16 millones de euros destinado a la conservación y explotación de un total de 130 kilómetros de carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado en las provincias andaluzas de Sevilla y Cádiz. Esta actuación, que ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y ha sido objeto de licitación pública, cuenta con un periodo de ejecución inicialmente previsto de tres años, ampliables mediante una prórroga de dos años adicionales y otra prórroga extraordinaria que podría alcanzar hasta los nueve meses. Así, el ministerio pretende garantizar la cobertura y el mantenimiento de una de las principales infraestructuras viarias del sur peninsular hasta, al menos, 2028 o más allá si se ejecutan las prórrogas contempladas.

La próxima publicación de los detalles del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público permitirá conocer toda la información relativa a la empresa o UTE adjudicataria, los plazos de inicio y los criterios técnicos exigidos. Según el comunicado difundido este mes de mayo de 2025 por el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, este contrato supone una apuesta decisiva por la modernización y la seguridad en los desplazamientos que conectan Sevilla y Cádiz, prestando especial atención a la autopista AP-4, uno de los ejes fundamentales de transporte y comunicación entre ambas provincias.

El pliego incluye una batería de medidas enfocadas a promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, reforzando así el compromiso del Gobierno español con la neutralidad climática. En este sentido, la estrategia se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea y obliga a todas las empresas licitadoras a presentar el cálculo de la huella de carbono generada durante la ejecución de los trabajos, implantando además sistemas de compensación y mitigación que reduzcan el impacto ambiental derivado de la actividad en cada tramo de la vía.

Ámbitos de actuación y detalles de la red vial

La conservación y explotación de carreteras estatales abarca en esta adjudicación 130,802 kilómetros, de los cuales 95,202 kilómetros corresponden a autovías de alta capacidad en la provincia de Sevilla. Dentro de estos trabajos se contemplan actuaciones clave como la vigilancia permanente de los tramos, la atención inmediata a accidentes, las tareas de vialidad invernal, el servicio de control y monitoreo de túneles y comunicaciones, así como el mantenimiento integral de todas las instalaciones asociadas a la infraestructura.

Uno de los puntos más destacados del contrato es la intervención directa sobre la autopista AP-4, que vertebra la comunicación entre Sevilla y Cádiz. Concretamente, el contrato comprende trabajos entre el kilómetro 13, en Dos Hermanas (Sevilla), y el kilómetro 105,36, a la altura de Puerto Real (Cádiz). Este trayecto, de unos 92 kilómetros de longitud, atraviesa municipios de relevancia económica, social y logística, como Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo, en la demarcación sevillana, así como Jerez de la Frontera en la provincia gaditana.

Novedades en seguridad y movilidad

Entre las novedades incluidas en el contrato destaca la instalación de pasos de mediana móvil de apertura rápida entre los kilómetros 45 y 105,4 de la autopista AP-4, extendiéndose así por varios términos municipales tanto de Sevilla como de Cádiz. Dichos pasos tienen como objetivo facilitar la gestión de emergencias, las maniobras de mantenimiento y la posible ejecución de desvíos provisionales en situaciones de alta densidad de tráfico o incidencias sobrevenidas, mejorando sensiblemente la capacidad de respuesta de los equipos de conservación.

El alcance de las actuaciones implica igualmente el refuerzo de los recursos materiales y humanos, incluyendo medios especializados en la atención a emergencias, equipamientos de señalización inteligente, actualización de sistemas eléctricos y electrónicos en túneles, y la optimización de los puntos críticos en periodos de climatología adversa. El objetivo último, según el Ministerio, es 'mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos'.

Compromiso ambiental y eficiencia

Dentro del marco normativo actual, todos los contratos de conservación y explotación (COEX) licitados por el Ministerio incluyen ya de forma obligatoria 'objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono'. Este requisito conlleva el cálculo detallado de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el desarrollo de los distintos servicios y actuaciones, así como la implementación de planes de reducción y, en su caso, sistemas de compensación ambiental homologados. Las actuaciones previstas en la AP-4, por su intensidad y volumen de tráfico, serán especialmente monitorizadas frente a estos parámetros ambientales.

Este esfuerzo se encuadra igualmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos NextGenerationEU, que fija entre sus prioridades la mejora de la infrastructura viaria, la digitalización, la seguridad vial y la transformación verde de la red nacional de carreteras. De cara a los próximos años, el objetivo institucional es fomentar infraestructuras resilientes, seguras y sostenibles, capaces de adaptarse a los desafíos tecnológicos y ambientales venideros.

Importancia estratégica para Andalucía occidental

La ejecución de estos trabajos de conservación y mejora permitirá favorecer la movilidad en la zona oeste de Andalucía, contribuyendo a la interconexión fluida entre dos provincias de gran peso cultural, económico y turístico como son Sevilla y Cádiz. La AP-4 constituye una de las vías más circuladas durante todo el año y es esencial tanto para el desplazamiento de viajeros como para el transporte de mercancías, conectando no solo el área metropolitana de Sevilla y el Campo de Gibraltar, sino también los principales puertos y plataformas logísticas del sur peninsular.

El impacto de las inversiones en carreteras repercute directamente en la seguridad vial, la reducción de accidentes y la competitividad económica. Con la puesta en marcha de este contrato, el Gobierno garantiza la continuidad de unos servicios esenciales que afectan a miles de usuarios diarios y que, según los datos del Ministerio, han permitido reducir de manera sustancial la siniestralidad y las incidencias en la red estatal en los últimos años.

Procedimientos de adjudicación y transparencia

La publicación final de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevista para los próximos días de este mes de mayo de 2025, asegurará la transparencia y el escrutinio público sobre todas las fases del procedimiento. Las empresas interesadas en futuras licitaciones deberán ajustar sus ofertas a los nuevos requisitos ambientales y de eficiencia energética, que han pasado a formar parte estructural del modelo de gestión de infraestructuras viarias en España.

Con esta adjudicación, las provincias de Sevilla y Cádiz refuerzan su posición en el mapa nacional de infraestructuras de transporte, impulsando la conectividad y la sostenibilidad en el eje sur de la Red de Carreteras del Estado.

"Es importante que se incluyen la instalación de pasos de mediana móvil, de apertura rápida entre Las Cabezas y Puerto Real, algo muy importante para las cuestiones de emergencia. El modelo para ejecutar estas operaciones de conservación y explotación se hace para ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y la red y optimizar los recursos públicos", ha comentado Blanca Flores, subdelegada del Gobierno.