Irene García (PSOE): "Nadie ha manifestado en ninguna ejecutiva que esté en contra del trabajo que se realiza"

La actual secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, no ha querido entrar al barro político con respecto a la lista alternativa apoyada por el sector crítico a su gestión, que presentará el actual alcalde de San Roque y diputado provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, de cara al congreso federal, que los socialistas celebrarán en octubre en Valencia.

Frente a esa cita, los socialistas gaditanos tendrán por delante para votar dos candidaturas, la de Irene García y la de Juan Carlos Ruiz Boix, de las que saldrán los 31 delegados que representarán al partido gaditano en Valencia.

“No sé quién es ese sector crítico del PSOE”, afirmó Irene García durante una visita este viernes a Arcos, donde dijo “desconocer” los integrantes de esa lista alternativa a la suya propia. “No puedo valorar lo que desconozco y en este caso, no conozco esta lista”, reiteró. No obstante, Irene García, quiso desinflar las posibles críticas a su gestión en el seno del PSOE, señalando que “tengo un gobierno provincial conformado por un grupo de personas, en el que nadie ha dicho que se va porque no crea en el impulso del mismo y tengo una dirección del partido donde nunca, en ninguna ejecutiva anterior, nadie ha manifestado que esté en contra del trabajo que se realiza”.

Pese a su intento de aminorar cualquier fisura en el seno del partido con su gestión, la presidenta de la Diputación dijo que cualquier militante puede presentar una candidatura de cara al congreso nacional porque “estamos en un proceso absolutamente democrático”, en relación a la decisión de Ruiz Boix de agrupar una candidatura alternativa.

Y es que el sector crítico tiene sus esperanzas puestas en una lista encabezada por el alcalde de San Roque, que va más allá en su aspiración de liderar el partido en la provincia tras el congreso provincial fijado para final de año. Su candidatura contaría con pesos pesados del PSOE como la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y dirigentes del pizarrismo, entre otros, que apoyaron a la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, en las primarias andaluzas del pasado junio.

Pese a ello, la presidenta de la Diputación no ve inconvenientes en listas alternativas porque “estamos en un proceso democrático. Afortunadamente, en este procedimiento se van a aplicar las normas del 39º Congreso, que abre a un más y relaja las posibilidades para que cualquier militante se pueda presentar. Y, por tanto, en ese sentido no sólo este compañero (por Juan Carlos Ruiz Boix) sino cualquier otro puede tener esa oportunidad”, admitió.

Ruiz Boix ha sido la mano derecha de Irene García en el PSOE de Cádiz desde que la dirigente socialista se hizo con el poder en 2012. Durante todos estos años ha sido el vicesecretario general del partido.