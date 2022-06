Irene García se despide de la Diputación de Cádiz "desde la humildad pero muy satisfecha"

Tiempo de despedidas en la Diputación de Cádiz. Después de siete años, Irene García ha presentado este martes su renuncia a la Presidencia de la institución provincial al ser un cargo incompatible con la condición de parlamentaria andaluza. Aunque todavía quedan un par de semanas para la constitución del nuevo Parlamento regional, García no ha querido apurar los tiempos y ha activado el mecanismo legal para su relevo, que se formalizará este viernes en un pleno en el que Juan Carlos Ruiz Boix, actual diputado provincial de Hacienda, se convertirá en nuevo presidente de la Diputación.

"No había ninguna necesidad de alargar el plazo de constitución de una nueva Presidencia", ha explicado Irene García, que ha comparecido ante los medios por última vez al frente de la institución provincial, sola en el atril aunque con todo el equipo de gobierno presente en la sala. "Tengo una mezcla de sensaciones. Inicio un camino muy distinto al que he abanderado durante veinte años ligada a la política municipal, después de veinte años de concejal en Sanlúcar", ha expresado García, que ha avanzado que mantendrá el acta de edil en el Consistorio sanluqueño al ser compatible con el escaño autonómico.

García ha asegurado sentirse "muy respaldada" por su partido "tanto en Cádiz como en otros niveles". "He leído muchas cosas que me sorprendían. Se ha hablado más de lo que se tenía que hablar", ha resaltado. En referencia a su sucesor, Juan Carlos Ruiz Boix, ha bromeado con que lo que ve "casi todos los días, como si fuera mi novio". "No tengo reticencias con nadie. Las personas que somos viscerales, si no discutimos y peleamos, no somos sinceras", ha subrayado la presidenta de la Diputación, quien al término de la comparecencia, se ha fundido en un abrazo con Ruiz Boix.

Antes de llegar a ese punto, Irene García ha hecho un balance de su gestión "desde la humildad pero muy satisfecha" tras encontrar hace siete años "una diputación con las puertas cerradas a cal y canto a la ciudadanía y a los ayuntamientos de la provincia". "No hay iniciativa importante en la que no esté la Diputación, que se ha convertido en un elemento imprescindible para la regeneración económica, desde el sosiego y el diálogo con todos los agentes sociales", ha resaltado Irene García, que ha incidido en que el segundo mandato ha quedado marcado por la pandemia.

En ese sentido, ha recordado que más del 80% de los puntos llevados por el equipo de gobierno al pleno han salido adelante "por unanimidad" y que el último presupuesto fue aprobado sin votos en contra. García ha subrayado que a lo largo de su gestión la Diputación se ha convertido "en un elemento para frenar la brecha de la desigualdad en la provincia de Cádiz", y ha agradecido la contribución de los agentes sociales, "todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia" así como a los más de 1.400 empleados de la institución.

No obstante, ha lamentado que los recursos económicos disponibles "han sido menores" de los que le hubiera gustado y que habría deseado ampliar aun más la dotación del servicio de ayuda a domicilio. García ha recordado que la Diputación "se encarga de un gran número de competencias impropias". También ha criticado que no haya cuajado el proyecto de Valcárcel, a la par que ha acusado a la Junta de "no hablar claro", cuando tiene "1.500 millones de euros de superávit guardados en un cajón" y destina 280 a un nuevo hospital en Málaga.

La salida de Irene García implica que el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, se convertirá en nuevo diputado provincial. Una vez que se formalice su salida, cesa automáticamente el equipo de asesores de la Presidencia. En manos de Ruiz Boix queda la decisión de mantener el actual reparto de competencias de su equipo de gobierno o modificarlo.