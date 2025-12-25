El 112 gestiona casi medio millar de emergencias en Cádiz en Nochebuena

El teléfono de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 467 incidencias en la provincia de Cádiz durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad (entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 7:00 horas de hoy día 25), una cifra que supone un 20,6 por ciento más que las gestionadas en el mismo periodo del pasado año, cuando se atendieron 387 incidencias.

La mayoría de los avisos al servicio 112, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta; se ha referido a asistencias sanitarias (244), seguidas de las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana (108).

A continuación se han situado los asuntos relacionados con animales (23), las incidencias de tráfico (21), los accidentes de circulación (17) y los incendios (12).

Con menor número de avisos destacan los rescates (nueve), las anomalías en servicios básicos (ocho) y las solicitudes de servicios sociales (seis), entre otras tipologías.

Las emergencias gestionadas en Cádiz suponen el 13,01 por ciento de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante la Nochebuena y madrugada de Navidad un total de 3.590, un 17,7 por cierto más que en el mismo periodo del pasado año.

Tercera provincia de Andalucía

Por provincias, Sevilla es la que ha acumulado el mayor volumen de incidencias, con un total de 953; le siguen Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465).

Las provincias con una Nochebuena más tranquila han sido Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180).

En cuanto al recuento por capitales de provincia, en la de Sevilla es la que se han gestionado más emergencias (446). Por detrás están las ciudades de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122).

Las capitales andaluzas con menor número de incidencias en este periodo navideño han sido Huelva (74), Almería y Cádiz (53 cada una de ellas) y Jaén (40).

La franja con mayor volumen de avisos en las salas del 1-1-2 ha sido la comprendida entre las 13:00 y las 14:00 horas del 24 de diciembre, cuando se llegaron a atender hasta 189 incidencias en una hora.