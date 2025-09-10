Von der Leyen: "Europa está en combate"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea está inmersa "en una lucha por su futuro" y advirtió de que, aunque Europa es "fundamentalmente un proyecto de paz", ya no hay "ni espacio para ni tiempo para la nostalgia" por el pasado.

"Europa está en combate: por un continente entero y en paz, por una Europa libre e independiente, por nuestros valores y nuestras democracias, por nuestra libertad y capacidad de determinar nuestro propio futuro. No se equivoquen: es una lucha por nuestro futuro", dijo Von der Leyen en el inicio de su discurso en el Debate del estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo.

"No podemos simplemente esperar a que pase la tormenta. Este verano nos ha enseñado que simplemente no hay espacio ni tiempo para la nostalgia", añadió la alemana frente al hemiciclo en Estrasburgo (Francia).