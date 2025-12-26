El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que su país lanzó un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámmico (EI) en Nigeria que han estado atacando "cristianos inocentes". "Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS (EI) en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social.

En la comunicación, Trump expresa: "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo". Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques de hoy, que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea. Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom) los ataque contra campamentos de supuestas milicias afiliadas el Estados Islámico (EI) provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

"El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación en contraterrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes", indicó en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom. "El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!", publicó Hegseth en X. En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África, y ordenó al Pentágono preparar planes para llevar a cabo ataques si Trump lo ordena.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otros 7.800. "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos", finalizó el mandatario norteamericano en su mensaje de Truth Social.