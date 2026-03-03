Del Golfo al tablero global: todos los países implicados en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una crisis que supera con creces el enfrentamiento inicial. Lo que comenzó como una operación estratégica puntual ha evolucionado hacia un conflicto de alcance regional con implicaciones económicas, energéticas y diplomáticas globales.

Misiles interceptados sobre capitales del Golfo, bases estadounidenses en alerta máxima, amenazas sobre el estrecho de Ormuz y frentes indirectos abiertos en el Mediterráneo oriental configuran un escenario de alta volatilidad.

Este es el mapa completo de actores implicados, ordenados alfabéticamente, y el papel que desempeña cada uno en una guerra que ya no es solo bilateral.

Arabia Saudí

Arabia Saudí se mueve en un equilibrio delicado. Rival estratégico de Irán por la hegemonía regional, ha condenado los ataques iraníes y reforzado sus sistemas de defensa aérea. Aunque no participa directamente en bombardeos ofensivos, su peso energético y político la convierte en un actor decisivo. Cualquier impacto directo sobre su territorio podría modificar radicalmente su postura.

Baréin

En Baréin se encuentra la Quinta Flota estadounidense, pieza clave del despliegue naval en la región. Esa presencia convierte al país en objetivo indirecto dentro de la estrategia iraní. Las autoridades han elevado la alerta y coordinan con sus socios del Golfo ante el riesgo de nuevas represalias.

Catar

Catar alberga la base aérea de Al Udeid, fundamental para las operaciones militares estadounidenses. Tras detectarse amenazas en su espacio aéreo, Doha denunció la vulneración de su soberanía y reforzó sus sistemas defensivos. Aunque mantiene un perfil diplomático prudente, la cercanía del conflicto limita sus márgenes de maniobra.

China

Desde Pekín, China ha condenado la ofensiva contra Irán y ha pedido un alto el fuego inmediato. Su posición responde tanto a su alianza estratégica con Teherán como a su dependencia energética del Golfo. La estabilidad del estrecho de Ormuz es esencial para su economía, lo que explica su insistencia en evitar una escalada mayor.

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos han interceptado proyectiles y reforzado su cooperación militar con Washington. Sin anunciar represalias directas, han dejado claro que defenderán su territorio. La protección de sus infraestructuras energéticas y financieras es prioritaria en un contexto donde cualquier impacto tendría repercusiones internacionales.

España

En el ámbito europeo, España ha apostado por la desescalada y el respeto al derecho internacional. No participa militarmente, pero sigue con atención la evolución del conflicto por sus implicaciones en el suministro energético y la estabilidad del Mediterráneo.

Estados Unidos

Actor central del conflicto, Estados Unidos lidera junto a Israel la campaña militar contra Irán. Ha reforzado su presencia naval y aérea en la región y coordina sistemas defensivos con sus aliados del Golfo. La Casa Blanca sostiene que actúa para neutralizar amenazas estratégicas, mientras enfrenta presiones internas y externas para evitar una guerra prolongada.

Francia

Francia se ha alineado diplomáticamente con Washington y Berlín, advirtiendo a Irán de posibles medidas adicionales si continúan los ataques. París insiste en la necesidad de evitar una expansión regional, aunque respalda la protección de aliados y rutas estratégicas.

Irán

Irán es el epicentro del conflicto. Tras los bombardeos sobre su territorio, respondió con misiles y drones dirigidos contra objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región. Además, ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, arteria clave del comercio mundial de petróleo. Esa advertencia sitúa la crisis en un plano que trasciende lo militar y afecta directamente a la economía global.

Israel

Israel ejecutó ataques estratégicos contra infraestructuras y mandos iraníes, marcando el inicio de la escalada. Al mismo tiempo, vigila su frente norte, donde el movimiento chií Hezbolá, asentado en Líbano y respaldado por Teherán, ha intensificado su actividad. La posibilidad de un conflicto abierto en esa frontera añade una dimensión adicional a la crisis.

Jordania

Jordania ha reforzado su vigilancia aérea y se ha sumado a los comunicados de condena a Irán. Su posición geográfica la convierte en territorio sensible ante el tránsito de proyectiles y la eventual ampliación del conflicto.

Kuwait

Kuwait alberga bases estadounidenses y ha sido escenario de interceptaciones de misiles. Aunque no participa en ataques ofensivos, su territorio forma parte del dispositivo defensivo regional y, por tanto, del radio de acción iraní.

Líbano

En Líbano, la implicación es indirecta pero significativa. La actividad de Hezbolá contra Israel convierte al país en frente colateral del conflicto. La fragilidad política libanesa incrementa el riesgo de que cualquier incidente escale rápidamente.

Reino Unido

Reino Unido respalda a Estados Unidos en tareas defensivas y de coordinación estratégica. Londres evita anunciar bombardeos propios, pero forma parte del entramado de seguridad occidental en la región.

Rusia

Rusia ha condenado los ataques contra Irán y denuncia la intervención occidental. Su alineamiento político con Teherán introduce una dimensión geopolítica que supera el marco regional y conecta el conflicto con la rivalidad global entre potencias.

Yemen

Yemen aparece como actor indirecto. Los rebeldes hutíes, con vínculos históricos con Irán, han actuado anteriormente contra intereses occidentales en el mar Rojo. Aunque no lideran esta fase del conflicto, el país forma parte del entramado estratégico que rodea a Teherán y puede convertirse en foco secundario de tensión.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en un pulso de alcance regional con consecuencias internacionales. Países del Golfo refuerzan defensas, potencias europeas alinean posiciones diplomáticas y actores como China y Rusia recalibran su estrategia. Cada movimiento militar o declaración política tiene potencial para alterar el equilibrio de una región que concentra una parte sustancial de la energía mundial y cuyo desenlace sigue abierto.