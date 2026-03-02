Estrecho de Ormuz: la crisis derivada del ataque de EEUU e Israel a Irán que puede sacudir al bolsillo de los andaluces

Andalucía mira al Golfo Pérsico con preocupación. A más de 5.000 kilómetros de sus costas, el estrecho de Ormuz —el paso marítimo que separa Irán de Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán— se ha convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad energética mundial. Por sus aguas fluye en torno al 20 % del petróleo que se consume en el planeta y una proporción similar del gas natural licuado (GNL), especialmente desde Catar y Emiratos Árabes Unidos hacia Asia.

Según el informe Revisión del Transporte Marítimo 2025 de la UNCTAD, lo cruzan a diario unos 144 buques, de los cuales el 37 % son petroleros. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha confirmado que durante 2024 y el primer trimestre de 2025 esta vía concentró una parte sustancial del comercio marítimo mundial de crudo. Se trata, en la práctica, de la válvula energética del planeta.

Un foco de tensión permanente

El estrecho lleva años bajo la amenaza de cierre por parte de Irán. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 y el endurecimiento de sanciones en 2019, las tensiones se trasladaron al mar: ataques a petroleros, incautaciones y advertencias de bloqueo. En junio de 2025, el Parlamento iraní aprobó su cierre tras bombardeos ordenados por la administración de Donald Trump en el contexto del conflicto regional. En febrero de 2026, Teherán volvió a restringir áreas durante maniobras navales.

Aunque Irán inauguró en 2021 una terminal alternativa en Jask, conectada por un oleoducto de 1.000 kilómetros desde Goreh, su capacidad inicial —300.000 barriles diarios— es insuficiente frente a los millones que atraviesan Ormuz cada jornada. En la práctica, el mundo sigue dependiendo de ese estrecho.

¿Por qué afecta directamente a Andalucía?

Andalucía no importa petróleo iraní de forma directa, pero sí depende de un mercado global en el que los precios se fijan internacionalmente. Cualquier interrupción, incluso parcial, provocaría un repunte inmediato del barril.

Carburantes y transporte

Andalucía es una comunidad extensa, con fuerte dependencia del transporte por carretera y un potente sector logístico. Un encarecimiento del crudo tendría consecuencias claras:

Subida del precio de gasolina y diésel.

Incremento de costes en el transporte de mercancías.

Presión sobre el sector agrícola y agroindustrial.

Aumento del coste de distribución alimentaria.

El campo andaluz, altamente mecanizado y dependiente del gasóleo agrícola, vería incrementados sus gastos en plena campaña. También el transporte de frutas y hortalizas hacia Europa sufriría un sobrecoste inmediato.

Electricidad e industria

España es una de las grandes puertas de entrada de GNL en Europa. Aunque buena parte del suministro procede de Argelia, el mercado es global. Si Asia pierde parte del gas catarí que atraviesa Ormuz, competirá por cargamentos alternativos y empujará al alza los precios internacionales.

Para Andalucía esto implica:

Posible subida del precio mayorista de la electricidad.

Mayor presión sobre industrias electrointensivas.

Impacto en polos industriales como Huelva o Algeciras.

Incremento de costes en sectores como la cerámica, el metal o la química.

La experiencia de 2022 demostró cómo un shock energético externo puede trasladarse en semanas a la factura eléctrica doméstica y empresarial.

Puertos y comercio exterior

Andalucía cuenta con uno de los nodos logísticos más importantes del sur de Europa: el puerto de Algeciras, puerta del Estrecho de Gibraltar y uno de los principales enclaves de transbordo del Mediterráneo. Alteraciones en las rutas globales o encarecimiento de los fletes podrían afectar al tráfico marítimo y a la competitividad.

Asimismo, el puerto de Huelva, clave en el movimiento de productos energéticos y químicos, podría notar los efectos indirectos de una reconfiguración del comercio mundial.

Impacto macroeconómico

Un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría generar un escenario de inflación importada. Las consecuencias para Andalucía serían amplias:

Subida del IPC por encarecimiento energético.

Reducción del consumo interno.

Mayor presión sobre familias vulnerables.

Dificultades para pymes intensivas en transporte y energía.

España mantiene reservas estratégicas obligatorias equivalentes a unos 90 días de consumo, gestionadas por CORES, lo que permitiría amortiguar el golpe inicial. Sin embargo, estas reservas no neutralizan el efecto precio en los mercados internacionales.

Dimensión geopolítica

El estrecho no es solo una cuestión económica. Su eventual cierre podría desencadenar una escalada militar en el Golfo Pérsico. Como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, España podría verse implicada en operaciones de vigilancia o protección de rutas marítimas, lo que añadiría un componente estratégico adicional.

Tres escenarios posibles

Cierre temporal o simbólico: subida inmediata de precios por efecto especulativo. Interrupción parcial prolongada: tensión sostenida en petróleo y gas, con impacto directo en inflación. Bloqueo total en contexto bélico: shock energético global comparable a las grandes crisis del siglo XX.

Una crisis lejana con efectos cercanos

El estrecho de Ormuz es un punto diminuto en el mapa, pero gigantesco en su influencia económica. Para Andalucía, altamente dependiente del transporte, la agroindustria y el comercio exterior, cualquier alteración significativa en ese corredor marítimo tendría repercusiones inmediatas.

En un mundo interconectado, lo que sucede entre Irán y Omán puede sentirse en el surtidor de una gasolinera de Jaén, en el recibo eléctrico de una familia en Granada o en los costes logísticos de una empresa exportadora en Almería. El riesgo no es teórico: es estructural.