Furia Épica o Martillo de Medianoche: propaganda y agresividad bélica en la semántica de los últimos nombres de las operaciones de EEUU

Los nombres de las operaciones militares estadounidenses nunca han sido fruto del azar. Son piezas de propaganda, herramientas de guerra psicológica y, sobre todo, una declaración de intenciones. De la épica cinematográfica de los 90 hemos pasado a una terminología que en 2026 oscila entre el pragmatismo económico y la agresividad absoluta.

1. Del idealismo al "Mantenimiento" (2014 - 2026)

Durante años, Washington se alejó de los nombres grandilocuentes para adoptar términos que sugerían resistencia y constancia.

Operación Determinación Inherente ( Inherent Resolve ): Lo que comenzó como una campaña contra el Estado Islámico en 2014 ha languidecido hasta este año. El nombre buscaba proyectar una voluntad que no flaquearía, pero tras la entrega de posiciones clave en Siria el mes pasado, la "determinación" parece haberse transformado en una retirada pragmática.

Operación Determinación Atlántica (Atlantic Resolve): El blindaje de la OTAN en el Este de Europa. Un nombre que suena más a tratado burocrático que a despliegue bélico, diseñado para no provocar en exceso pero manteniendo el "músculo" activo.

2. El giro hacia el bolsillo: Guardián de la Prosperidad

A finales de 2023, el Pentágono abandonó las metáforas sobre la libertad para centrarse en los mercados. La Operación Guardián de la Prosperidad (Prosperity Guardian) en el Mar Rojo marcó un hito: es la primera vez que una misión de combate admite en su propio nombre que su objetivo principal es proteger el flujo de mercancías y el precio del petróleo. En 2026, la "democracia" ya no es el producto principal; lo es la logística.

3. El factor regional: "Libertad Soberana" en Venezuela

Mientras en Oriente Medio el lenguaje es de choque, en el hemisferio occidental el Pentágono recupera términos clásicos pero con matices nuevos. La Operación Libertad Soberana (Sovereign Liberty), lanzada recientemente en respuesta a la inestabilidad en la frontera venezolana y la crisis de los recursos estratégicos, es un ejemplo de "marketing político".

El matiz: Al usar la palabra "Soberana", EE. UU. intenta blindarse contra las acusaciones de imperialismo. El nombre sugiere que no están interviniendo, sino "protegiendo la soberanía" de las instituciones aliadas o de la voluntad popular. Es un nombre suave para una operación de control duro, diseñada para no inflamar el sentimiento antiestadounidense en la región.

4. La nueva agresividad: Martillo de Medianoche y Furia Épica

El tono ha cambiado drásticamente en los últimos meses. La sutileza ha muerto para dar paso a una nomenclatura que busca infundir terror inmediato.