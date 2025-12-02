Un senador demócrata que participó en un vídeo para militares acusa a Trump de lanzar una campaña de acoso

El senador demócrata Mark Kelly denunció el lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desatado una serie de amenazas y una campaña política en su contra y de otras figuras críticas con el mandatario, después de que el propio Trump insinuara que él y otros legisladores podrían ser "ejecutados" por recordar a las Fuerzas Armadas su obligación de rechazar órdenes ilegales.

Kelly afirmó, en una rueda de prensa en el Capitolio, que ese comentario no sólo profundiza "la escalada de la retórica política", sino que llega en un momento de creciente violencia en el país.

El senador responsabilizó directamente a Trump por el aumento de amenazas dirigidas contra él y su esposa, la ex congresista Gabby Giffords, quien sobrevivió a un atentado en 2011.

"No soy ajeno a la violencia política; Gabby y yo no somos ajenos a ella. Ya recibimos muchas amenazas. Ella sigue recibiendo amenazas. Recibe amenazas de muerte, sobre todo hoy, por lo que Donald Trump dijo sobre mí hace diez días", enfatizó Kelly.

El demócrata, capitán retirado de la Marina y ex astronauta, participó el mes pasado junto a otros cinco legisladores demócratas con experiencia militar o en inteligencia en un breve vídeo que recordaba a los militares su obligación de no obedecer órdenes contrarias a la ley.

El vídeo se publicó en un momento marcado por los ataques sumarios, que la ONU ha calificado de ilegales, del Ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Además, el pasado jueves el diario The Washington Post informó, citando a funcionarios anónimos, que en un bombardeo el 2 de septiembre en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial, alegaciones que el Congreso va a analizar por si constituyera un crimen de guerra.

El mensaje de los legisladores desató la ira de Trump, quien acusó a los participantes de "conducta sediciosa" y llegó a sugerir que debían ser ejecutados, lo que generó amenazas de muerte contra los congresistas.

La semana pasada, el Pentágono anunció una investigación contra el demócrata luego de sus comentarios contra Trump.

Kelly también criticó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por anunciar a través de redes sociales una investigación en su contra. Afirmó que Hegseth está "politizando" al Pentágono y recordó que su trayectoria como veterano de combate y ex astronauta no lo exime de ser objeto de represalias cuando cuestiona decisiones del Gobierno.

El senador se refirió a Hegseth como alguien que "corre por el escenario como si fuera un niño de 12 años jugando a los militares".