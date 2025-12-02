Le Pen será candidata al Elíseo si la Justicia lo permite

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, afirmó este martes que será candidata al Elíseo en las próximas presidenciales previstas en 2027 si la Justicia se lo permite, y eso aunque su delfín, Jordan Bardella, pudiera ser más popular, como apuntan algunos sondeos.

"Las cosas son extremadamente claras: si puedo ser candidata, lo seré y él será mi primer ministro; si no puedo ser candidata él lo será", subrayó en una entrevista al canal BFMTV.

Respondía así a una pregunta sobre una encuesta del instituto demoscópico Ifop-Fiducial publicada por Le Figaro y Sud Radio, que muestra que la candidatura al Elíseo de Bardella, actual presidente de la Agrupación Nacional (RN) es la que recibe el mayor apoyo de los consultados (44%), justo por delante de la de Le Pen (40%).

"No puedo más que felicitarme de que la confianza de los franceses en Jordan Bardella sea tan sólida", señaló la líder de la extrema derecha, pero añadió que el reparto de funciones entre los dos "lo hemos decidido así".

Es más, se quejó de la forma en que "las élites tratan de imponer" sus puntos de vista y replicó que "eso no funciona con nosotros" porque "somos Jordan y yo los que decidimos".

Le Pen se enfrenta a un proceso en apelación del 13 de enero al 12 de febrero para ver si se confirma la condena que recibió en septiembre a cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata y cuatro años de cárcel (tres de ellos los podría cumplir con pulsera electrónica), principalmente por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo.

La jefa del RN afirmó que ante el Tribunal de Apelación de París va a "defender (su) inocencia y defender el derecho de los franceses a poder votar lo que quieran" y aseguró que no está desalentada, en contra de lo que se afirma.

"He escuchado eso 50 veces, me han enterrado diez veces en mi carrera" -argumentó- pero el desaliento "no forma parte de mis defectos porque en política el desaliento es un defecto, hay que ser combativo y perseverante".