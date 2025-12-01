Kallas asegura que si Ucrania negociara en Estados Unidos junto a la Unión Europea tendría más fuerza

La alta representante de la UE, Kaja Kallas, habla a los medios durante el Consejo de ministros de Defensa en Bruselas.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que si Ucrania estuviera acompañada de la Unión Europea en sus reuniones en Estados Unidos sobre la paz con Rusia sería "mucho más fuerte".

"Los ucranianos están solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos", dijo Kallas a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Defensa, preguntada por si cree que Washington puede garantizar una buena solución para Ucrania.

La ex primera ministra estonia consideró que ésta "podría ser una semana crucial para la diplomacia".

"Ayer oímos que las conversaciones en Estados Unidos fueron difíciles pero productivas. Aún no conocemos los resultados, pero hoy hablaré con el ministro de Defensa de Ucrania y con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania", comentó.

Para reforzar la posición de Ucrania en la negociación, Kallas abogó por presionar a Rusia con más sanciones por un lado y, por otro, seguir proporcionando a Kiev apoyo militar, financiero y humanitario.

"Está claro que Rusia no quiere la paz, por lo que debemos fortalecer Ucrania al máximo para que esté preparada para defenderse en estos momentos tan difíciles", aseveró.

Preguntada por unas declaraciones en las que la semana pasada apuntó a que Rusia debería reducir sus Fuerzas Armadas, Kallas insistió en que, "si se va a ejercer presión sobre el Ejército de Ucrania, que no ha invadido a nadie, entonces también debería ejercerse presión sobre el Ejército ruso".

"El Ejército ruso es el que supone un riesgo para todos, y no me refiero a los países europeos, sino a todos los países vecinos de Rusia. Si nos fijamos en los 19 países que han invadido en los últimos 100 años, todos ellos están en peligro. Si el Ejército ruso es grande, si su presupuesto militar es tan grande como lo es ahora, querrán volver a utilizarlo", comentó.

Sobre la posibilidad de utilizar en favor de Ucrania los activos rusos inmovilizados por las sanciones y que se encuentran depositados mayoritariamente en Bélgica, Kallas reconoció que ese país tiene "preocupaciones legítimas sobre los riesgos", pero recordó que "todos los demás Estados miembros han manifestado su disposición a compartir esos riesgos".

"No vamos a abandonar el Consejo (Europeo) de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania", añadió sobre la cumbre de líderes comunitarios prevista los días 18 y 19 en Bruselas.

El ministro de Defensa de Países Bajos, Ruben Brekelmans, que anunció que su país va a contribuir con otros 250 millones de euros a la iniciativa PURL de la OTAN para comprar armas estadounidenses para Ucrania, aseguró que la UE se está "coordinando tanto con Ucrania como con Estados Unidos".

"Los puntos que han planteado los países europeos y la UE también han sido tomados en serio por Estados Unidos y, por supuesto, por Ucrania, y hemos podido incluir esos puntos en los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo", dijo.

Su homóloga luxemburguesa, Yuriko Backes, pidió que Rusia deje de plantear "exigencias maximalistas que equivalen a la capitulación de Ucrania, lo cual es obviamente inaceptable", consideró.

"Creo que, en aras de la seguridad a largo plazo y la paz sostenible, nos conviene a todos remar en la misma dirección (...). Sin una paz sostenible no habrá paz, y esto también redundaría en beneficio de nuestros aliados estadounidenses", subrayó.

En la misma línea la ministra letona, Liene Gatere, afirmó que la paz debe ser "en los términos de Ucrania", mientras que el titular sueco, Pal Jonson, defendió que la Unión Europea ayude a Ucrania a "negociar desde una posición de fuerza".

Delegaciones encabezadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el enviado especial del la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y el primer viceministro ucraniano de Exteriores, Sergiy Kyslytsya, se reunieron en Florida (Estados Unidos) el domingo.

Conversaciones previas en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania dieron como resultado una nueva propuesta de acuerdo de paz de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos que un primer proyecto de acuerdo pactado por Washington y Rusia.