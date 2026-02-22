Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en varios estados.
1/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
2/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
3/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
4/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
5/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
6/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
7/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
8/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
9/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
10/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
11/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
12/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
13/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
14/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
15/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
16/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
17/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
18/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
19/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
20/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
21/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP
22/22Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho/EFE/ EP