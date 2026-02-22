Ola de violencia en varios estados de México tras ser abatido un narco por el que EEUU ofrecía 10 millones de recompensa

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido junto a otros siete integrantes de esa organización delictiva durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste) con ayuda de EEUU, según confirmaron este domingo fuentes del Gobierno de México.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon luego distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades.

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su captura. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta entre 10 y 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado. Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

Coches incenciados en Jalisco en respuesta a la muerte del narco El Mencho. / EFE

Graves disturbios en varios estados

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, sur del estado, "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades". Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para proteger a la población, al tiempo que se ha suspendido el transporte público de forma temporal en algunas zonas, y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales. En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de bloqueos en carreteras que se produjeron en el marco de "labores para la captura de objetivos criminales", sin dar más detalles. Mientras que en la terminal de autobuses de Morelia, capital de Michoacán, han sido suspendidas las salidas hasta nuevo aviso. En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que se "han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato", derivado de la acción federal. Y en el norteño Tamaulipas, la vocería del estado ha informado de bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana.

Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia, en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. También circulan imágenes de negocios incendiados en Guanajuato. Hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó en un comunicado que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales". De momento, tampoco hay información oficial sobre el resultado del operativo.Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse en sus casas ante el riesgo y a evitar las zonas donde se registran los bloqueos y enfrentamientos.

EEUU y Canada urgen a sus ciudadanos no salir a la calle en México

La embajada de Estados Unidos y la de Cánada en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco, así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales. "Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el Gobierno canadiense.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas, así como áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.