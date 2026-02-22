Meteo
El Servicio Secreto abate a un hombre que trataba de acceder a la residencia Mar-a-Lago de Trump

El presidente de EEUU suele pasar los fines de semana en su resort de Florida, pero en el momento del incidente se encontraba en la Casa Blanca

Donald Trump, en una cena de gala en la Casa Blanca en la noche del sábado.
Donald Trump, en una cena de gala en la Casa Blanca en la noche del sábado. / Samuel Corum / Efe
Agencias

22 de febrero 2026 - 15:27

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este domingo que sus agentes dispararon y abatieron a un hombre de alrededor de 20 años después de que este intentara acceder de forma ilegal a un perímetro de seguridad en el resort Mar-a-Lago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en West Palm Beach (Florida).

El incidente ocurrió alrededor de la 01:30 (07:30 en horario peninsular). Las autoridades estadounidenses afirmaron que el hombre fue visto cerca de la puerta norte con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, tal y como recoge la BBC.

El presidente Trump se encuentra actualmente en Washington, aunque habitualmente pasa los fines de semanas en su resort de Florida.

