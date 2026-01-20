Dinamarca pide a sus socios de la Unión Europea no descartar ninguna respuesta a las amenazas de Trump

La ministra danesa de Asuntos Económicos, Stephanie Lose, y el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, durante la reunión del Ecofin en Bruselas.

La ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, instó este martes a sus socios europeos a no "descartar" ninguna posible respuesta ante las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia, aunque también llamó a "insistir" en el diálogo para evitar una escalada.

"Con las amenazas que estamos sufriendo el Reino de Dinamarca y los efectos secundarios para la economía europea y las relaciones transatlánticas (...) no debemos descartar ninguna respuesta de la comunidad europea", apuntó en declaraciones a los medios antes de la reunión de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

La responsable económica del Gobierno danés respondió así tras ser preguntada por una eventual activación del llamado instrumento anticoerción de la Unión Europea contra Washington, una herramienta adoptada en 2023 para protegerse de presiones económicas de terceros países -inicialmente se pensaba en China - que no ha sido utilizada hasta el momento, y que le permitiría restringir las actividades de las empresas estadounidenses en el bloque.

La postura de Dinamarca, señaló Lose, es que "los aranceles no son bajo ninguna circunstancia" la manera de encontrar una solución al conflicto porque es "obvio" que perjudicarán tanto a la economía norteamericana como a la europea.

En esta línea, abogó por "insistir" en el diálogo con la administración estadounidense para "evitar una escalada" comercial, pero advirtió de que "tendrá que haber una respuesta europea en algún momento" si "otros sí que escalan".

Tras reunirse con su homóloga danesa en un encuentro bilateral, la ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, calificó como "triste y totalmente absurdo" que Trump esté "chantajeando" a otros países "a través de amenazas" y llamó a los Estados miembros a "permanecer juntos" y "presionar" también a Washington.

Por su parte, el titular lituano del ramo, Kristupas Vaitiekunas, apostó por agotar cualquier otra vía de presión antes de activar el instrumento anticoerción, como por ejemplo el paquete de 93.000 millones de euros en aranceles a las importaciones procedentes de Estados Unidos que se activaría si la Unión Europea no decide lo contrario el próximo 7 de febrero.

"Creo que la respuesta tiene que ser unificada y antes del instrumento anticoerción deben utilizarse otras medidas. Todo lo que sea de un tamaño menor al mecanismo anticoerción debe usarse primero", defendió.

A su vez, el irlandés Simon Harris puso el acento en la vía diplomática durante unos próximos días que tildó de "cruciales" para el futuro de la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos.

"Es absolutamente importante proseguir con intensos esfuerzos diplomáticos para intentar desescalar una situación económica extremadamente peligrosa. Sabemos que los aranceles serían malos para la economía irlandesa, europea y estadounidense, pero es más profundo que eso. Tiene el potencial de causar una espiral de acciones desestabilizadoras", advirtió.

Aunque no forma parte de la agenda formal de la reunión, está previsto que los ministros de Finanzas de la Unión Europea tengan un primer intercambio sobre una eventual respuesta del bloque a las amenazas que Trump ha trasladado en los últimos días con el objetivo de hacerse con el control de Groenlandia.

Los esfuerzos diplomáticos continúan esta semana en el Foro de Davos y en el marco del G-7 que estos meses preside Francia. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado para este jueves una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que mandaron militares a Groenlandia, que subiría al 25% en junio y se mantendrían en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.