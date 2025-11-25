Toyota Hilux, una nueva generación con versiones híbrida, eléctrica y de hidrógeno

La nueva Toyota Hilux representa un salto importante en la historia de esta pick-up y es que, aún cuando mantienen inalterados algunos de sus valores como su capacidad off-road, la marca japonesa transforma su oferta mecánica y lo hace en base a la electrificación.

Así, si bien no desaparece la versión exclusivamente Diesel, representada por un 2,8 litros en lugar del actual 2.4D de 150 CV con el que hasta ahora contaba este modelo, ese motor sin electrificación alguna se comercializará sólo en los países del Europa del Este. Para el resto, el único turbodiésel estará microhibridado y será ese mismo bloque 2.8D. Para la nueva generación se comenzará a producir a partir en la primavera de 2026 de cara a que durante el último trimestre del año lleguen a los concesionarios estos Hilux que podrán arrastrar remolques de hasta 3.500 kilos.

Esta Hilux eléctrica se espera para principios de año que viene; mientras que la FCEV no llegaría hasta 2028.

Las aptitudes todoterreno se han mejorado con el sistema MTM -Multi-Terrain Monitor- que permite adaptar su rendimiento a diferentes superficies. También está disponible un sistema de cámaras que ofrece una visión panorámica para facilitar las maniobras en esta Hilux microhíbridada.

A esta variante se sumará la Hilux totalmente eléctrica. Mantiene el chasis de tipo escalera y la tracción total permanente, pero incorpora un sistema de propulsión eléctrico con una batería de 59,2 kWh que promete una autonomía cercana a los 240 km en ciclo combinado y más de 380 km en entorno urbano. Con ella se alimentan los dos motores, uno por cada eje, de los que Toyota no ha comunicado su potencia por separado -la conjunta es de 196 CV (144 kW)-, pero sí el par: 205 y 269 Nm, según se trata el delantero o trasero. Contará con una capacidad de carga útil de 715 kilos -con la configuración de doble cabina, como la microhíbrida- y de remolque de hasta 1.600 kilos.

De cara al futuro, Toyota también ha confirmado el desarrollo de una Hilux FCEV, impulsada por una pila de combustible alimentada con hidrógeno que producirá electricidad con la que se mueven sus motores. Esta versión llegará a Europa en 2028 y marcará un paso más en la estrategia de la marca para ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a distintas fuentes de energía.

Esta pick-up se pone al día con pantallas para la instruentación, así como la del sistema de infoentretenimiento. También con un HUD.

La nueva generación presenta un diseño más robusto y dinámico, con un frontal completamente rediseñado, faros más finos, parrilla central prominente... En el interior, Toyota dice haber elevado la calidad percibida, con materiales mejorados, un diseño más ergonómico e instrumentación digital, head-up display, pantalla central de 12,3", ésta con conectividad ampliada y un sistema multimedia de nueva generación.

La dirección asistida eléctrica, incorporada por primera vez, mejora la maniobrabilidad tanto en carretera como en terrenos difíciles. Además, el sistema de tracción total se gestiona desde un nuevo selector central, simplificando el uso en condiciones extremas.

En cuanto a las ayudas a la conducción, esta Hilux podría disponer de la supresión de la aceleración a baja velocidad, asistencia proactiva a la conducción y un sistema de parada de emergencia. Otras novedades serían el detector de vehículos en el ángulo Muerto, la asistencia de salida segura y el monitor del conductor con cámara.

En España, Toyota ya comercializa la Hilux con microhibridación ligera, que servirá de transición hacia las versiones completamente electrificadas que llegarán en los próximos años.