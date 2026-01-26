La recaudación del impuesto de matriculación en 2025 alcanza los 747 millones

La recaudación del impuesto de matriculación en 2025 alcanzó los 747 millones de euros, un 3,86 por ciento menos que en el año anterior, cuando la cifra ascendió hasta casi 700 millones de euros, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

En lo que respecta únicamente al mes de diciembre, la recaudación por este impuesto se redujo un 10,07 por ciento interanual, situándose en 70,98 millones de euros, frente a los 78,93 millones ingresados por las arcas públicas en el último mes de 2024.

En 2025, las matriculaciones de vehículos —turismos, vehículos comerciales, autobuses, autocares y microbuses— registradas por la Agencia Tributaria y la patronal Anfac ascendieron a 1,14 millones de unidades, un 12,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

La cuota media a ingresar en concepto de este tributo se situó en 604 euros en el promedio del año, lo que supone una bajada de 132 euros respecto al acumulado de 2024, equivalente a un descenso del 18,26 por ciento. En concreto, en el mes de diciembre la cuota media fue de 596 euros, unos 119 euros menos que hace un año, lo que se traduce en una caída del 16,6 por ciento.

El precio medio del vehículo aumenta 41 euros en diciembre

El precio medio —incluido el impuesto— que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de diciembre fue de 23.306 euros, lo que representa una caída del coste del 0,17 por ciento, o 41 euros menos, en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

Entre enero y diciembre de 2025, el precio medio del vehículo, por el contrario, aumentó un 0,77 por ciento, hasta situarse en 23.188 euros, lo que supone una diferencia de 180 euros respecto al mismo periodo del año pasado.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidaron en 108 gramos de dióxido de carbono (CO₂) por kilómetro en lo que va de año, nueve gramos menos en términos interanuales, lo que equivale a una reducción del 7,69 por ciento.

Por último, el valor total de los vehículos adquiridos alcanzó los 2.774 millones de euros en diciembre, con un incremento del 7,6 por ciento, y los 28.685 millones de euros en el conjunto de 2025, un 18,4 por ciento más en términos interanuales.