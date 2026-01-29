El precio medio de un vehículo nuevo se situó en 44.419 euros, un 45,6 por ciento más que antes de la pandemia

El precio medio de un coche nuevo en concesionario oficial alcanzó los 44.419 euros en España en 2025, un 5,6 por ciento sobre el año 2024 y un 45,6 por ciento más en comparación con 2019, año prepandemia, según los datos del Barómetro VN de Coches.com y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) que analizan el coste medio de turismos y todoterrenos en los últimos seis años.

Según los datos del estudio, la evolución de precios varía según el tipo de segmento. De hecho, los coches más pequeños y económicos son los que más se habían encarecido en los últimos años (un 78,3 y 46,7 por ciento en los segmentos A y B).

Mientras que un coche del segmento A y B de media costaba 14.164 y 19.331 euros, respectivamente, en 2019, en 2025 terminó valiendo de media 25.260 y 28.354 euros. Sin embargo, estos dos tipos de modelos rebajaron su valor en términos promedio en un 1,9 por ciento (segmento A) y se estancaron en el segmento B, con un incremento del 0,1 por ciento.

Por su parte, los vehículos de mayores proporciones --C, D y E-- han aumentado su valor medio en el mercado en un 37,8 por ciento (38.800 euros de media en 2025), 47,4 por ciento (62.355 euros) y 32,5 por ciento (78.090 euros) en los últimos seis años. Igualmente, los vehículos de los segmentos C, D y E han aumentado sobre 2024 un 3,7, 6,4 y 1,8 por ciento, de forma correspondiente.

Desde Ganvam manifiestan que la subida de estos tres segmentos se debe al "tirón de los SUV" por su funcionalidad, comodidad y altura a la hora de conducir en el día a día y también para viajes de larga distancia.

"Estos vehículos tienen diseños atractivos que transmiten robustez, carrocerías altas que ofrecen mayor visibilidad de la carretera y hacen al conductor sentirse más seguro al volante", ha expresado el director general de Ganvam, Fernando Miguélez.

Los enchufables bajan su precio

En un mercado que no ha llegado a los niveles de matriculaciones prepandemia (1,25 millones de vehículos en 2019) con 1,14 millones de ventas (+12,9 por ciento) en 2025, los protagonistas del mercado fueron los modelos electrificados.

Las matriculaciones de turismos eléctricos registraron una subida del 77,6 por ciento a cierre de año, con un total de 104.227 unidades. Los híbridos enchufables terminaron el ejercicio con 130.087 unidades, un ascenso del 117,8 por ciento respecto a 2024.

Los modelos eléctricos e híbridos enchufables se situaron de media en España en el pasado año con un valor medio de 47.413 y 55.469 euros, con descensos del 4,6 por ciento y del 2,2 por ciento en su precio con respecto a 2024. No obstante, si se amplía el foco a 2019, los eléctricos acumulan una subida del 35,5 por ciento, mientras que el incremento en las ediciones PHEV se sitúa en el 8,8 por ciento.

La diferencia de precio entre los modelos de combustión y electrificados se va reduciendo, aunque sigue siendo más asequible adquirir un vehículos con motorización Diesel y gasolina. En concreto, un coche Diesel costó de media 43.891 euros en España en 2025 (un 2,2 por ciento más sobre 2024 y un 27,2 por ciento más respecto 2019).

En contrapartida, un gasolina supuso un desembolso medio de 39.288 euros en 2025 (+4,2 y +34,1 por ciento en comparación con los años 2024 y 2019).

Ese acortamiento de distancias, según los responsables de Coches.com y Ganvam, se debe al Plan Moves III y a la llegada de las marcas chinas a España, que están democratizando en parte los precios del mercado.

"El Plan Moves III ha ayudado a ir equilibrando la balanza y que la gente se plantee el enchufable. Un Plan Auto + con ayudas directas y prolongado en el tiempo, unido a la llegada de nuevos modelos más avanzados y mejora de la red de recarga tendría que suponer el impulso definitivo", ha apuntado el consejero delegado de Coches.com Carlos Blanco.

"La cuota de mercado de las marcas chinas en España (9,5 por ciento) dobla a la media europea, lo que pone de manifiesto que son clave en la transición hacia la electromovilidad por su oferta a precio asequible y, sin duda, han sido esenciales para dinamizar la demanda en el canal de particulares", ha sostenido Miguélez.

Por último, la gran demanda de vehículos híbridos -motorización más elegida por los conductores españoles con 484.416 operaciones en 2025, un 35,3 por ciento más sobre 2024- ha provocado que su precio promedio haya descendido un 8,9 por ciento sobre el año 2024 y un 1,7 por ciento con respecto a seis años atrás. Según los modelos híbridos analizados en el barómetro, un español gastó 37.375 euros por un modelo nuevo el año pasado.