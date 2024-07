Pirelli estrena nuevas tecnologías de conectividad y hace más sostenibles sus neumáticos

El Pagani Utopia ha sido el primer vehículo que ha recibido neumáticos dotados de un sistema desarrollado por Pirelli que los conecta a los sistemas de seguridad activa del vehículo de manera directa, el CyberTM. Estas ruedas pueden ser de las gamas P Zero Corsa al P Zero Trofeo RS o el P Zero Winter y tienen, como denominador común, un sensor que se sitúa en la parte interna de su banda de rodadura. Conectado por Bluetooth con la unidad de control electrónico que gestiona los sistemas de seguridad activa, les aporta información para que el coche pueda seleccionar el modo de conducción óptimo de cara a exprimir su máximo su potencial.

Pirelli ha llevado a cabo el software necesario que trabaja con esa centralita del vehículo de modo que si se utilizan neumáticos de invierno, el ABS sabrá cómo aprovecharlos mejor para reducir la distancia de frenado. Con semislick, el control de estabilidad y tracción podrán afinar su trabajo gracias a la información más precisa de su adherencia, por ejemplo. Sin estos datos, según Pirelli "los sistemas que gobiernan la dinámica del coche funcionarían de un modo más conservador, utilizando suposiciones y mapas de motor que ignoran las características y el rendimiento individual de los neumáticos".

En lugar de deducir lo que está pasando con el neumático a través de sensores situados, por ejemplo, de velocidad en las ruedas como los que usan comunmente los ABS, Pirelli propone la integración en sus ruedas.

Este conocimiento permite un ajuste más eficaz, mejorando tanto el rendimiento como la seguridad. De cara al futuro, esta tecnología que incrementa el nivel de especialización de la electrónica del coche, también podría ayudar a la evolución de la conducción autónoma.

Neumáticos con certificado de plantaciones que preservan la biodiversidad

Otro terreno en el que Pirelli está trabajando es en el de los materiales de sus ruedas. Así, a partir de 2026, todo el caucho natural utilizado en las fábricas europeas estará certificado por el Forest Stewardship Council (FSCTM). Esta certificación confirma que las plantaciones forestales de las que procede el caucho se gestionan preservando la biodiversidad y beneficiando a las personas que trabajan en ellas, además de a los habitantes de su zona de influencia. El proceso de certificación de la cadena de custodia también asegura que el material que se emplea no está contaminado por material no certificado.

Pirelli ha desvelado que será el grupo Jaguar Land Rover quien reciba los primeros neumáticos producidos con materiales de origen forestal certificados por FSCTM en su gama.

El sello FSC se incorpora en el flanco de los neumáticos para distinguirlos del resto.

El fabricante italiano con sede central en Milán lleva usando neumáticos certificados por FSCTM desde 2021, cuando inició la producción de ruedas con caucho y rayón con ese sello. Además, desde el primer Gran Premio de 2024 se utilizan cubiertas producidas con caucho certificado por FSCTM en la Fórmula 1, mientras que al ciclismo han llegado recientemente las nuevas Pirelli P Zero Race RS2.

La compañía invierte anualmente en el desarrollo de nuevas herramientas, virtualización o inteligencia artificial alrededor de un 5,5 por ciento de sus ingresos procedentes de la venta de neumáticos.

De ese esfuerzo han surgido la tecnología Elect para vehículos electrificados y los neumáticos de rendimiento ultra alto (UHP) como el P Zero E3, con más de un 55 por ciento de componentes de procedencia natural y reciclados -con certificación externa- con clasificación de triple A, además de incorporar la tecnología a prueba de pinchazos RunForward. Para ayudar a identificar los productos que utilizan, al menos, un 50 por ciento de materiales de origen natural o reciclado, las ruedas de Pirelli emplean un logotipo específico en el flanco. Entre los últimos en recibirlos están los nuevos neumáticos P Zero Winter 2 Elect4.