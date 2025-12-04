KGM pone a la venta paquetes de preparación off-road para Musso y Rexton

KGM España ha anunciado el lanzamiento de la denominada Gama Aventura 4x4, una serie de kits que mejoran las capacidades fuera del asfalto de sus modelos Musso y Rexton. Los paquetes, exclusivos para el mercado español y homologables, responden a las demandas de clientes que utilizan estos vehículos en condiciones de uso extremo, especialmente en entornos rurales y al ralizar rutas off-road.

Según el dossier distribuido por la compañía, el desarrollo de estas soluciones se ha apoyado en más de 130.000 kilómetros de pruebas en los desiertos del norte de África con diferentes coches, incluidos más de 60.000 kilómetros con una unidad Musso Laboratorio, muchos a cargo de Manolo Plaza -dieciocho participaciones en el Dakar y cuatro campeonatos de España de Rallies TT forman parte de su palmarés-, utilizada para ensayar suspensiones, materiales y componentes en condiciones de uso intensivo.

Los paquetes Profesional del KGM Musso complementan las aptitudes off-road de este pick-up añadiendo, como elemento básico, un kit de elevación que, en el caso más extremo pueden suponer cambios de amortiguadores.

KGM ofrece para su pick-up Musso dos niveles de preparación Profesional. El Nivel 1 incorpora un kit de elevación de carrocería de 4,5 centímetros y un cubrecárter de duraluminio de 8 mm, lo que mejora los ángulos todoterreno de 19,5º a 23º en el caso del de ataque y de 20º a 23,6º el de salida.

El Nivel 2 añade a lo anterior un kit de suspensión con cuatro amortiguadores específicos y dos muelles reforzados para el eje delantero -el trasero mantiene sus ballestas-, con una ganancia adicional de altura de hasta 4 cm delante y 3 cm detrás. Con este paquete, el Musso alcanza 27º de ángulo de ataque, 24,6º de salida y 24º ventral, además de llevar la distancia libre al suelo del eje delantero hasta 28 cm.

El Rexton Profesional mejora sensiblemente los ángulos de este TT, lo que le beneficia notablemente al circular fuera de los caminos.

Por su parte, el paquete Profesional del Rexton aplica una filosofía similar a la del Musso, con elevación de carrocería de 4,5 cm y cubrecárter también de 8 mm. A ello se suma un sistema específico para alojar la rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro en el maletero, anclada en el lateral derecho.

Con estas modificaciones, los ángulos todoterreno del modelo pasan de 20º a 30º para el de ataque, de 22º a 30º el de salida y de 20º a 23º para el ventral, manteniendo las alturas mínimas en los ejes en 22 y 23,3 cm.

Es posible anclar la rueda en el maletero del Rexton para, de este modo, contar con una rueda de emergencia del mismo tamaño que el resto.

Versiones Aventura para ocio y expediciones

Las versiones Aventura de Musso y Rexton están orientadas al ocio y los viajes 4x4. En el caso del Musso se toma como base la variante de caja corta con suspensión trasera de muelles helicoidales. El kit incluye la elevación de carrocería de 4,5 cm, el cubrecárter de 8 mm, los amortiguadores Öhlins regulables y muelles de mayor tamaño y longitud, cinco llantas Braid que amplían la anchura de vías 3 cm y neumáticos BF Goodrich KO2 en dimensiones 265/70 R17, además de molduras ensanchadas.

Con este conjunto, el Musso Aventura alcanza 34º de ángulo de ataque, 27º de salida y 28º ventral, además de una altura libre al eje delantero de 30 cm y de 23 cm al trasero.

KGM complementa este kit básico con una tapa dura para la caja, con una parte fija y otra abatible que facilita el acceso a la carga. El kit, por lo demás, es compatible con bacas, arcos, bola de remolque, barras de luces...

El kit Aventura del Musso ha sido desarrollado para la versión de caja corta de este pick-up.

En cuanto al kit Aventura para el Rexton combina también elevación de carrocería, de 4,5 cm, cubrecárter, muelles más duros y largos o amortiguadores Öhlins de botella separada, con llantas Braid de desplazamiento positivo y que hacen crecer las vías 3 cm; y cuentan con neumáticos BF Goodrich KO2, en este caso en dimensiones 265/65 R17. La quinta rueda se sitúa, como en el Rexton Profesional, en el maletero mediante soporte específico.

Los ángulos resultantes en el Rexton Aventura son de 32,6º para el de ataque, 32º para el de salida y 27º en el ventral, con una altura al eje delantero de 28 cm y de 27,5 cm al trasero.

Con la preparación Aventura, el Rexton debe convertirse en una excelente plataforma para grandes raids por su abundante dotación extra.

Todos los precios

Los precios, antes de impuestos, son para el Musso Profesional Nivel 1 de 420 euros por el cubrecárter, 630 por el kit de elevación y 520 euros de mano de obra por la instalación del kit. El Nivel 2 añade un kit de suspensión valorado en 1.650 euros y una mano de obra de 700 euros.

En el Rexton Profesional, el cubrecárter cuesta 490 euros, el kit de elevación 630, la mano de obra 520 y el conjunto rueda de repuesto más soporte 640 euros, con 520 euros de mano de obra por la instalación del kit.

El cubrecárter de duraluminio de 8 mm es el elemento básico de todas las mejoras de estos KGM.

Para las variantes Aventura son un coste total de 7.500 euros para el Musso Kit Aventura y de 10.000 euros para los kits Aventura Extreme del Musso y del Rexton, incluyendo en todos los casos materiales, mano de obra y homologación.