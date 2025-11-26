El KGM EVX estrena una batería más capaz, mayor autonomía y no cambia el precio

La coreana KGM, antes Ssangyong, ha realizado un cambio de importancia en su versión EVX del Torres, ya que afecta a su sistema de propulsión eléctrico.

Lanzado comercialmente al principio del verano, este SUV de 4,45 m de largo -que también está a la venta con motor de gasolina o apto para GLP sin electrificar de 163 CV o híbrido de 204 CV- utiliza un sistema aportado por BYD que, originalmente, disponía de un motor síncrono de imanes permanentes de 207 CV (152 kW) ligado a las ruedas delanteras y estaba alimentado por una batería de iones de litio con química LFP de 73,4 kWh. Ahora, esta capacidad se amplía hasta los 80,6 kWh, manteniendo la posibilidad de usar cargas con corriente alterna de hasta 11 kW y con continua de 120 kW.

Los cambios afectan a su sistema de propulsión eléctrico, pero no a su aspecto o a la oferta comercial.

Con más capacidad, y aunque el consumo WLTP aumenta 0,7 kWh/100 km como consecuencia del peso extra -se homologan 19,3 kWh/100 km, un 3,8 por ciento más que antes-, la autonomía conforme a esta norma es ahora de 500 km, 38 más con una carga completa que en el inicio de comercialización de este eléctrico.

El KGM Torres EVX está a la venta con los niveles de equipamiento Trend y Life, respectivamente con precios de 34.500 y 37.500 euros -descuentos comerciales ya incluidos-. Son, por tanto, idénticos a los que esta versión tenía antes del cambio de batería y están entre los más asequibles para un SUV de estas caracteríscas del mercado.

Tampoco cambian ni su aspecto, ni su equipamiento que, desde la versión básica, está compuesto por las levas en el volante que facilitan el control de la frenada regenerativa, el control de crucero adaptativo inteligente o el sistema de acceso y arranque sin llave, entre otros elementos.