El Jeep Compass electrificado regresa al SUV C con una gama amplia y vocación off-road

La tercera generación del Compass, un SUV desarrollado a partir de la plataforma STLA Medium de Stellantis, está llegando a los concesionarios para sus primeras entregas. Lo hace, por el momento, con dos sistemas de propulsión que pronto serán más: el eléctrico con un único motor de 213 CV (157 kW) y alimentado por una batería de 80 kWh con la que consigue una autonomía homologada WLTP de 477 km y, como opción básica por potencia y precio, el e-Hybrid que emplea un motor de gasolina de 1,2 litros sobrealimentado con turbo y complementado por una arquitectura eléctrica de 48 voltios cuya entrega total es de 145 CV.

Cada una de estas opciones se combina con dos niveles de equipamiento, Altitude y First Edition -éste de comercialización temporal, durante la fase de lanzamiento de este SUV-, con precios de 50.600 y 54.100 euros para el Compass Full Electric, como denomina Jeep al eléctrico; y 43.200 y 46.700 euros, respectivamente, para el e-Hybrid.

Las dos tecnologías de propulsión con las que se estrena comercialmente el Compass son la eléctrica y la microhíbrida. También tendrá una híbrida enchufable.

En abril llegarán los Compass e-Hybrid Plug-in, es decir, los que cuenten con el sistema híbrido enchufable de 225 CV cuyo precio será de 46.600 euros cuando se combina con el acabado Altitude y 50.100 cuando lo hace con el First Edition.

La gama quedará completada en el tercer trimestre de este año cuando aparezcan las versiones eléctricas de mayor autonomía, de hasta 650 km, gracias al uso de las baterías de 97 kWh. Dependiendo de si emplean uno o dos motores alcanzarán los 231 o 375 CV (169 o 276 kW). Esta última es la versión denominada 4xe.

El alcance de este Compass de tracción total con una carga de la batería estará en 600 km. Pueden, como en el resto de versiones, hacerse usando potencias de hasta 160 kW con corriente continua y 22 kW con alterna.

Con estas tres tecnologías de propulsión que ofrecen diferentes grados de electrificación, y que en el caso del mercado español permiten al Compass disponer de las etiquetas Eco o Cero de la DGT, se cubre un 78 por ciento del mercado en el segmento de los SUV C, a decir de Jeep.

Una aspecto inspirado en el Avenger

El diseño del Compass es altamente reconocible como de un coche de la marca, especialmente para quienes ya conozcan el Avenger, el auténtico superventas de la marca desde su lanzamiento. Este nuevo modelo tiene una carrocería de 4,55 m de largo, 1,68 de alto y 1,90 de ancho, por tanto, de dimensiones semejantes a las de un Tonale, C5 Aircross o 3008 en longitud y anchura, si bien con un sensible incremento de altura respecto a todos ellos. Salvo por la presencia o no de los escapes -hay que agacharse para verlo-, resulta difícil advertir si nos acercamos a un Compass con motor térmico o a un eléctrico.

En algunos acabados, y en combinación con los faros matriciales, la parrilla está iluminada con tiras de leds.

Inusualmente en Jeep, la aerodinámica ha cobrado cierto protagonismo en el desarrollo de la carrocería, con el objetivo de reducir bien su emisión de CO2, bien de incrementar su autonomía eléctrica. Así, este SUV obtiene un Cx de 0,30 -un buen resultado, aunque no de los más bajos pues incluso un E-3008 llega a 0,28- mediante recursos como una parrilla con siete "mofletes" que siempre está cerrada y que solventa la ventilación mediante una cortinilla con varias lamas situadas por debajo de la matrícula: se abren y cierran automáticamente según la necesidad de aire.

Justo por delante de las ruedas incluso aparece una abertura funcional en el paragolpes -hay otra justo debajo de los faros que está cegada y es decorativa- destinada a dirigir el aire de la forma más adecuada para reducir su contacto con los neumáticos; como también lo hace la forma de la carrocería en su zona posterior.

En Jeep destaca que, casi como novedad en la marca, a la hora de diseñar la carrocería se han tenido en cuenta criterios aerodinámicos, lo que ha conducido a incorporar algunos recursos como estan hendiduras de los parachoques que canalizan el aire..

También tiene detalles destinados a protegerla en mayor medida que en otros modelos. Es el caso de las partes que si se rozan no requieren pintura para, en la medida de lo posible, no deteriorar el aspecto; o de los listones que, situados en las puertas, sobresalen para impedir que un toque al abrirlas deteriore la chapa.

Aunque la plataforma que emplea el Compass es la misma que utilizan otros modelos del grupo como los Alfa Romeo Tonale, Citroën C5 Aircross, DS Nº8, Opel Grandland o Peugeot 3008 y 5008 -en el futuro también el Lancia Gamma-, desde Jeep insisten en su capacidad para haberla dotado de un carácter propio, haciéndolo válido para cualquier uso diario, incluidas las salidas fuera del asfalto.

La forma de los parachoques y la altura respecto al suelo resultan claves para permitir a este Compass moverse fuera del asfalto con más soltura que otros SUV de su categoría. / t

Por ejemplo, de cara a mejorar sus aptitudes camperas para lo que, más allá de adoptar unos paragolpes que limitan en menor medida que otros modelos los ángulos de ataque o salida, 20 y 26º, respectivamente -incluso hay otros que lo hacen menos que los de serie entre las listas de extras para este coche-, se dispone de una altura libre respecto al suelo de 20 cm. Otras cotas TT de este modelo en sus versiones de tracción delantera son un ángulo ventral de 15º o una capacidad de vadeo de 47 cm.

Asimismo, el Compass dispone de un mando, el Selec-Terrain, que permite ajustar, independientemente del tipo de propulsor, cómo funcionan diferentes elementos, incluida la respuesta del motor o cambio, la tracción o el control de estabilidad. Así se dispone de una fácil adaptabilidad a distintas situaciones mediante los modos Snow, Sand/Mud o deportivo, además del Auto en el que, a diferencia de los dos inmediatamente anteriores, se cuenta con el 90 por ciento de potencia del motor.

Este mando de goma situado a la izquierda del cambio permite elegir la configuración de un buen número de elementos para conseguir la mayor eficacia en función del terreno por el que se transita. / t

En el mismo sentido, el de adaptarse al entorno, desde Jeep apuntan en su ajuste específico de suspensiones pensado para el cliente europeo y que, tal como pudimos comprobar, permite contar con una buena aptitud sobre el asfalto, con movimientos de carrocería muy contenidos y que, sin embargo, en absoluto comprometen el confort, por mucho que no sea el colmo del refinamiento.

Otro tanto ocurre con la dirección, sensitiva y precisa. No obstante, lo que más limita el ritmo en curva es la monta de neumáticos, en nuestro caso unos Michelin e-Primacy, eso sí, en dimensiones generosas para nuestro e-Hybrid: 225/60 R18. También, dependiendo de motor y acabado pueden usar ruedas incluso con más sección o perfil más bajo: 235/55 R19 o 235/50 R20.

Los neumáticos de menor tamaño de que dispone este Jeep son unos 225/60 R18. Para quien desee otros más grandes es posible elegir tanto con llantas de 19 como de 20".

En todo caso, para quien precise mayor personalización, Jeep ofrece una lista de extras donde se pueden encontrar desde paragolpes que permiten mejorar los ángulos de ataque y salida en mayor medida, suspensiones, llantas, neumáticos específicos para la práctica del off-road, adhesivos antirreflejos para el capó, alfombrillas de goma, etc.

Al volante del Compass e-Hybrid

La versión que hemos podido conducir brevemente ha sido la e-Hybrid que, con 145 CV para mover una masa de 1.635 kilos no parece muy tentadora, a priori, en el plano prestacional, pero que sí lo es por su precio: el más bajo de toda la oferta de este Jeep que no es precisamente barato comparado con otros SUV C.

Usa el muy conocido motor tricilíndrico de gasolina con 1,2 litros de Stellantis al que se asocia una caja de cambios de doble embrague y electrificada mediante una arquitectura de 48 voltios. El motor eléctrico integrado en esa transmisión aporta 29 CV (21 kW) y tiene, potencialmente, la posibilidad de no sólo aportar energía extra en situaciones de exigencia de aceleración, sino también de mover al Jeep a baja velocidad, por ejemplo, en maniobras de aparcamiento o circulando por ciudad.

Este mismo motor de 1,2 litros del Compass es el que se emplea en modelos de incluso mayor porte como el Peugeot 5008, pero más adecuado para otros coches como el Opel Corsa o Peugeot 208 que también lo usan con 145 CV.

En nuestro caso, sin ninguna de esas situaciones, nos hemos limitado a comprobar que la aportación resultante de empuje del sistema sirve para moverse satisfactoriamente cuando se trata de afrontar una vía rápida, pero no disfrutando de agilidad, por ejemplo, si se necesita o desea adelantar en una carretera de un carril por sentido. El cambio en esos casos tampoco ayuda por su perezosa reacción.

Tampoco responde con espontaneidad cuando se trata de salir de un stop, como pone de manifiesto que su aceleración de 0 a 100 km/h es de 10,3 s. El eléctrico que se pone a la venta junto a este e-Hybrid es, en ese sentido -también puede serlo en otros-, más deseable: con sus 213 CV (157 kW) y pese a sus 2.198 kilos -en la práctica, con una relación no muchísimo mejor entre peso y potencia que la del térmico microhibridado- necesita 8,5 s al disponer de mayor par motor.

Dada su prestación, nos preguntamos por qué no se consideró utilizar como alternativa de arranque de la gama el también motor microhibridado de 1,5 litros que utiliza, con la misma plataforma, el Alfa Tonale. Ofrece 174 CV y, por lo demás, no parece haber una diferencia apreciable en el consumo entre ambos: incluso el modelo de la marca italiana con ese motor de gasolina homologa un mínimo de 5,7 l/100 km, algo menos que el 1.2 de Jeep.

Disponer de una pantalla tan apaisada permite contar en el menú de inicio con muchas más funciones a la vista que en otros coches.

En su habitáculo encontramos una pantalla central apaisada de gran anchura en la que se integran, por ejemplo, los controles de la climatización. Respecto a otros Jeep del pasado, el Compass apuesta por salpicadero de diseño limpio y algo anodino, pero nada inesperado en estos tiempos.

Hay, eso sí, mucho hueco alrededor de los dos ocupantes delanteros, incluida una bandeja que puede no resultar muy útil por su borde no muy pronunciado frente al acompañante. No obstante, bajo el apoyacodos, con una doble tapa, aparece un hueco amplio, así como también lo son los portabotes o el espacio con cortinilla bajo el que se encuentra la plataforma de carga inductiva para teléfonos móviles. Está por delante del selector de cambio que es de tipo rotativo.

El conductor -como su acompañante- va a encontrarse con una banqueta tirando a corta y, particularmente, me ha resultado algo curioso encontrar la instrumentación muy encajonada bajo una visera, lo que da la sensación de que queda baja. Por suerte, nuestra unidad tenía un head-up display que permite obviar esa pantalla de 10,25" a menudo.

La altura de las banquetas en su posición más baja permiten situarse bien al volante, aunque las banquetas pueden quedar algo cortas a algunas tallas. / AFPH

En cuanto a esa central, de 16", su uso se apoya en varios botones situados inmediatamente debajo de ella -entre los que está la inactivación de asistentes a la conducción mediante-, y responde con rapidez también al tacto. Permite conectar inalámbricamente teléfonos con protocolos tanto Apple CarPlay y Android Auto y tiene de serie navegador en todas las versiones.

Pese a ser un coche costoso, el Compass no presume de abundancia de materiales refinados, como plásticos acolchados. Tampoco de una tapicería o guarnecidos particularmente vistosos.

Un espacio, en general, similar a su antecesor

En términos de habitabilidad según Jeep se han ganado dos centímetros de espacio longitudinal o anchura, por uno de altura; mientras que el maletero aumenta 45 litros, hasta los 541-si se elimina el suelo móvil- en todas las versiones a la venta y con abatimiento del respaldo trasero, en el caso de que se necesite ganar espacio de carga, en proporciones 40/20/40.

No cabe duda de que, si nos atenemos al espacio habitable, el Compass cumple suficientemente bien como coche familiar.

Nuestras mediciones, sin embargo, revelan que el cambio de generación ha supuesto incrementar en algo más de seis la anchura entre hombros atrás y dejan el espacio para las piernas en similar registro de su antecesor, como también ocurre con la altura; todo lo que deja al Compass 2026 en una zona media frente a sus rivales más directos.

El equipamiento del acabado Altitude se caracteriza por las llantas de aleación de 18” diamantadas, los faros LED, el sistema de encendido automático de faros y la utilización de largas o cortas en estos, acceso y arranque sin llave, los retrovisores plegables eléctricamente, los asientos de tela con ajuste lumbar en dos posiciones, la iluminación ambiental monocromática, el climatizador automático bizonal así como elementos concernientes a la seguridad como el control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, conducción autónoma de nivel 2, frenada autónoma de emergencia, sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

A los dos niveles de equipamiento con los que se lanza el Compass se sumarán, más adelante, los Summit, Upland y Overland, estos dos últimos vinculados a las versiones 4xe.

En lo que respecta al First Edition, las llantas son de 19" y los faros matriciales, mientras que se incorporan al equipamiento la parrilla iluminada o los cristales tintados, así como el uso de plástico antiarañazos en todo el perímetro de la carrocería y, ya en el interior, la plataforma de carga inalámbrica, los asientos tapizados con parte de vinilo y calefactados los delanteros, como también el volante. En este acabado puede elegirse el color de la iluminación. En cuanto al portón del maletero está motorizado. También son de serie en él el parabrisas con función de descongelado, la cámara trasera o la alarma.

En definitiva, el nuevo Compass se posiciona como una opción equilibrada dentro del segmento de los SUV compactos, combinando un diseño moderno con un interior cómodo y tecnológico tanto desde la perspectiva de la seguridad como de la conectividad. Su desempeño versátil, junto con las capacidades características de la marca Jeep, lo convierten en un vehículo adecuado para quienes buscan funcionalidad en el uso diario sin renunciar a la posibilidad de aventurarse fuera del asfalto, aunque es posible que la opción e-Hybrid de 145 CV pueda no ser satisfactoria para cualquier cliente.