Final Edition, la serie especial de despedida de la producción del BMW Z4

El BMW Z4 dirá adiós a su producción el próximo mes de marzo y, para afrontar esta fase de despedida, la marca ha puesto en marcha la comercialización de la Final Edition, una serie especial de este roadster que estará disponible con todos los motores con los que hoy cuenta: el 2 litros de gasolina de 197 CV de los sDrive20i; el 3.0 de 258 CV de los sDrive30i o la versión de este seis cilindros sobrealimentado con turbo M Twin Power que utiliza, con 340 CV, el M40i.

BMW ha comunicado que exclusivamente llegarán al mercado español diez unidades. Estas se distinguirán por la pintura de la carrocería Frozen Matt Black que se combinará con el acabado extereior M High-gloss Shadowline. No obstante, es posible elegir otros colores sin coste adicional.

El color de la carrocería es uno de los elementos distintivos de esta Final Edition, aunque el cliente puede elegir cualquier otro.

En habitáculo se emplean costuras rojas en contraste tanto para el salpicadero, consola central, paneles de puertas o asientos M Sport, estos tapizados en una combinación de cuero Vernasca y Alcantara. Este último material también se emplea en el volante.

El Z4, que llegó a la familia BMW en 2002, lo hizo en sustitución del Z3 lanzado en 1995. Ambos se fabricaban en Estados Unidos, en la planta que la marca tiene en Spartanburg.

Las costuras en rojo que se emplean en el habitáculo de los Z4 Final Edition marcan el carácter del habitáculo.

Desde 2008 su segunda generación de este roadster -anteriormente tuvo durante un tiempo una versión Coupé lanzada en 2005- ya contó en lugar de un techo de lona, con uno retráctil con carcasa de duraluminio y formado por dos secciones que podía manejarse electrohidráulicamente. Esto le daba, cuando estaba cerrado, el confort de un coupé. En cuanto a la actualmente a la venta, la tercera estrenada en 2018, volvía a recurrir a una capota de tela con motores eléctricos, como la original.